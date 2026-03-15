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Garnero reacciona al error de Bernedo ante Everton y deja un claro aviso en la UC: “En Copa Libertadores...”

El técnico de los cruzados no ocultó su preocupación por la fragilidad defensiva de su equipo tras el empate ante el cuadro viñamarino en el Claro Arena.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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Universidad Católica dejó pasar una chance inmejorable de trepar a la cima de la Liga de Primera 2026, luego de igualar 2-2 ante Everton de Viña del Mar en el Claro Arena, en un duelo marcado por las falencias defensivas del elenco cruzado y un grosero error del portero Vicente Bernedo.

Tras el partido, el técnico Daniel Garnero atendió a los medios en conferencia y no ocultó su preocupación por la fragilidad defensiva de su equipo. “No voy a hablar del arbitraje, para eso están ustedes. Analicen si está bien o mal. Al hablar del juego, es difícil cuando planificas una cosa y en menos de 10 minutos pierdes por dos goles", lanzó de entrada.

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“Estuvimos imprecisos. Sabíamos que el rival podía salir rápido ante una pérdida, pero la perdíamos muy fácil. La verdad, el rival estuvo muy preciso. Es algo que ya nos venía pasando, con Cobresal a los 10 minutos nos hicieron dos golazos”, añadió.

En esa línea, el DT insistió que “intervenimos mucho nosotros en los goles. Es algo que tenemos que corregir y buscar esa precisión en la terminación de jugadas que nos permita no tener sobresaltos ante una salida del rival”.

Garnero y el error de Bernedo

Consultado sobre la falla del arquero de 22 años, el entrenador de la UC salió en su defensa y fue categórico. “Muy cuestionado no le veo. Hoy cometió un error y se equivocó como nos podemos equivocar todos. Tuvo un error que tenemos que hablarlo y corregirlo. Es solucionable. Está haciendo un buen torneo y pretendo más, no solo de él, sino que de todos sus compañeros. Podemos más y el Vicho puede estar mejor”, afirmó.

Además, se refirió a la sensible baja de Tomás Asta-Buruaga y no descartó la posibilidad de salir nuevamente al mercado en busca de un reemplazo. “Lo vamos a charlar y vamos a ver si podemos suplir la falta de un jugador como Tomi. Lo hablaremos en la semana y buscaremos la mejor solución", aclaró.

Por último, anticipó el sorteo de la Copa Libertadores, a realizarse el próximo jueves, y dejó una dura advertencia a sus dirigidos. “Tenemos que estar mejor. En la competencia internacional te tocan equipos de grandes planteles y excelentes futbolistas. Si tenemos estos problemas que estamos teniendo, no la vamos a pasar bien. Si nosotros lo mejoramos, vamos a competir”, sentenció.

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