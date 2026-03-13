;

Golpe inesperado en la UC: pierde a una figura por grave lesión y podría volver al mercado

El defensa Tomás Asta-Buruaga sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla y será baja por varios meses. El elenco cruzado podría salir nuevamente al mercado en busca de un reemplazo.

Bastián Lizama

Eduardo Figueroa

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Un duro e inesperado golpe recibió Universidad Católica durante las últimas horas, justo en la antesala del duelo frente a Everton de Viña del Mar en el Claro Arena por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.

Según pudo confirmar ADN Deportes, el defensa del elenco cruzado, Tomás Asta-Buruaga, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y que lo tendrá fuera de las canchas por cerca de seis meses.

Revisa también:

ADN

El zaguero de 29 años se lesionó en una de las prácticas previas al partido frente a los ruleteros, con lo que quedó descartado para el compromiso y le abrió un importante problema a Daniel Garnero, a pocas semanas del inicio de la Copa Libertadores.

Cabe recordar que Asta-Buruaga ha sido titular en el inicio de la temporada actuando como lateral derecho, un puesto donde la UC ya tiene como baja a Sebastián Arancibia. Actualmente, el único jugador disponible en la posición es Bernardo Cerezo, quien ahora asoma como titular para enfrentar a Everton.

Por reglamento, la UC tiene la posibilidad de regresar al mercado en busca de un lateral derecho que le permita suplir esta nueva ausencia. La última palabra la tendrán Garnero y la dirigencia de Cruzados, quienes deberán decidir si avanzan o no por otro refuerzo.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad