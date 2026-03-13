Golpe inesperado en la UC: pierde a una figura por grave lesión y podría volver al mercado

Un duro e inesperado golpe recibió Universidad Católica durante las últimas horas, justo en la antesala del duelo frente a Everton de Viña del Mar en el Claro Arena por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.

Según pudo confirmar ADN Deportes, el defensa del elenco cruzado, Tomás Asta-Buruaga, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y que lo tendrá fuera de las canchas por cerca de seis meses.

El zaguero de 29 años se lesionó en una de las prácticas previas al partido frente a los ruleteros, con lo que quedó descartado para el compromiso y le abrió un importante problema a Daniel Garnero, a pocas semanas del inicio de la Copa Libertadores.

Cabe recordar que Asta-Buruaga ha sido titular en el inicio de la temporada actuando como lateral derecho, un puesto donde la UC ya tiene como baja a Sebastián Arancibia. Actualmente, el único jugador disponible en la posición es Bernardo Cerezo, quien ahora asoma como titular para enfrentar a Everton.

Por reglamento, la UC tiene la posibilidad de regresar al mercado en busca de un lateral derecho que le permita suplir esta nueva ausencia. La última palabra la tendrán Garnero y la dirigencia de Cruzados, quienes deberán decidir si avanzan o no por otro refuerzo.