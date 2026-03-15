Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 15 de marzo, y quién transmite?

Hoy, domingo 15 de marzo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Tres de estos encuentros son parte de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros tres corresponden a la cuarta jornada de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 15 de marzo comenzará al mediodía, en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta se medirá ante Unión Española. Jorge Oses será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

La acción de la categoría categoría se desarrollará a contar de las 18:00 horas, en el remozado estadio La Granja, lugar en que Curicó Unido recibirá a Rangers en una nueva edición del Clásico del Maule. Nicolás Pozo será el árbitro del duelo, que será transmisión de TNT Sports.

El último partido de la jornada está agendado a las 20:30 horas, en el Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt jugará contra Deportes Santa Cruz, con arbitraje de Cristián Droguett y transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2026

La acción de la Primera Divsión arrancará a las 12:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, donde Universidad de Concepción jugará ante Palestino, con arbitraje de Cristián Galaz y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 18:00 horas, Cobresal medirá fuerzas ante Deportes Limache en el estadio El Cobre. Miguel Araos será el juez del compromiso, que será transmisión de Canal 13 y TNT Sports Premium.

El último juego será a contar de las 20:30 horas, cuando Ñublense se mida ante Deportes La Serena en el Nelson Oyarzún, con arbitraje de Francisco Gilabert y transmisión de TNT Sports Premium.