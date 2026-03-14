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“Hay cosas que no estamos llevando a cabo el día del partido”: la autocrítica en la UC tras el empate con Everton

Jimmy Martínez lamentó el no haber podido remontar el encuentro en el Claro Arena.

Carlos Madariaga

“Hay cosas que no estamos llevando a cabo el día del partido”: la autocrítica en la UC tras el empate con Everton

“Hay cosas que no estamos llevando a cabo el día del partido”: la autocrítica en la UC tras el empate con Everton / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica igualó este sábado ante Everton, sumando su primer empate desde que se inauguró el Claro Arena.

Aunque pudieron revertir el 0-2 con que comenzaron perdiendo, no hubo conformidad en el elenco cruzado.

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Obviamente esos goles nos cambia lo trabajado en la semana, así que el próximo partido de la semana trabajarlo para no cometer los errores que que quizás pudimos haber controlado”, remarcó en TNT Sports el volante de la UC, Jimmy Martínez, quien anotó el tanto del 2-2, siendo su primer festejo con la camiseta de la franja.

“Hay cosas que hemos trabajado, pero lamentablemente no lo estamos llevando a cabo el día del partido”, dijo el ex Huachipato, ya pensando en el “parón” de la Liga de Primera, teniendo que jugar la Copa de La Liga.

“Es un plantel donde hay hartos jugadores, en donde hay harta competencia interna en la semana, así que el que esté mejor el profe va a decir quién está mejor preparado”, cerró Jimmy Martínez.

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