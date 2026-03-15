El balance de Nicolás Bisquertt tras sus dos diplomas paralímpicos en Milan-Cortina: “Tengo un nivel de profesionalismo muy distinto a otros años” / Tom Weller

Este domingo terminó la disputa de los Juegos Paralímpicos de Invierno, donde el Team Chile contó con un solo representante: Nicolás Bisquertt.

El oriundo de Rengo no pudo validar su buen desempeño en otras categorías y producto de una caída no pudo completar su última prueba en la competencia, el Eslalon.

De todas formas, Bisquertt completó su mejor desempeño en la tercera ocasión en la que disputa unos Juegos Paralímpicos al haber logrado un sexto lugar en el Eslalon Gigante y el octavo puesto en el Super Gigante.

“Muy contento de terminar los Juegos con dos diplomas. Quiero agradecer a todo mi equipo y los que nos dan el soporte para competir”, explicó, a modo de balance, en diálogo para ADN Deportes junto a Rafael Martínez, periodista del Comité Paralímpico de Chile.

“Estoy un poco más maduro, con muchas más horas de entrenamiento sobre los esquies y un nivel de profesionalismo muy distinto a lo que veníamos trabajando en términos de materiales y de preparación. Va por ahí la cosa, vamos a seguir afinando detalles”, recalcó Nicolás Bisquertt, ya soñando con volver a disputar unos Juegos Paralímpicos en 2030, los cuales se desarrollarán en los Alpes Franceses.

“Vamos a celebrar estos juegos, cerrar esta etapa y después vamos a tener que reemplantearnos lo que vamos a hacer y lo que hay que mejorar. Quiero la medalla, tenemos cuatro años de trabajo, vienen dos mundiales y el circuito de Copas del Mundo. Vamos a meterle cabeza y harto empuje”, cerró el para deportista nacional.