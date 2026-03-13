Nicolás Bisquertt vuelve a hacer historia en Milan-Cortina y suma su segundo diploma en los Juegos Paralímpicos de Invierno / Mattia Ozbot

Nicolás Bisquertt consolidó este viernes su mejor rendimiento en la tercera participación en su historial en Juegos Paralímpicos de Invierno.

El único representante del Team Para Chile en Milan-Cortina ya había sumado su primer diploma olímpico el pasado lunes tras ser octavo en el Super Gigante, siendo además el primero para nuestro país en este tipo de instancias.

Sin embargo, en esta jornada de viernes, el deportista de 27 años superó dicho registro al culminar sexto en el Eslalon Gigante.

Nicolás Bisquertt tuvo dos impecables pasadas para completar su participación en un tiempo de 2 minutos, 18 segundos y 13 segundos, ubicándose en el mejor registro de todas sus participaciones en Juegos Paralímpicos de Invierno.

Con esto, obtuvo su segundo diploma paralímpico y su quinto top 10 en la “cita de los agitos”, condierando los novenos lugares en el Combinado Alpino de Milan-Cortina, en el Eslalon de Pyegongchang 2018 y en el Super Combinado de Beijing 2022.

Nicolás Bisquertt aun tiene la posibilidad de mejorar su rendimiento, pues este domingo finalizará su participación compitiendo en el Slalom.