Curicó Unido regresa con todo a La Granja: victoria en el clásico del Maule para hundir en la tabla a Rangers / Instagram @cdpcuricounido

La jornada de domingo por la fecha 4 de la Primera B tenía como plato fuerte el clásico del Maule entre Curicó Unido y Rangers.

El juego era especial porque este fue el primer partido que el elenco albirrojo pudo disputar en el remozado estadio La Granja, que estuvo cerrado cerca de un año y medio.

Inspirados por aquel retorno a su localía, Curicó Unido entró inspirado y, al minuto 9 del juego, abrieron la cuenta con un impecable cabezazo de Leandro Benegas.

Rangers intentó reaccionar, pero sin éxito, permitiéndole a los locales sellar el 1-0 con el que sumaron su primera victoria de la temporada en la Primera B.

Esta caída complica aún más a los de Talca, que siguen sin ganar y que, además, al solo tener un punto, son los colistas absolutos de la categoría tras cuatro jornadas.