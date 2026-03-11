Regresa un estadio histórico en el fútbol chileno: costó más de $10.000 millones y recibirá un clásico

El Estadio La Granja, cerrado desde noviembre de 2024 por trabajos de remodelación, reabrirá sus puertas este fin de semana con el esperado Clásico del Maule entre Curicó Unido y Rangers de Talca, correspondiente a la cuarta fecha de la Primera B 2026.

El partido, programado para este domingo 15 de marzo a las 18:00 horas, marcará el retorno de la actividad deportiva al recinto, cuya remodelación tuvo un costo de más de 10.000 millones de pesos.

En los últimos días, el estadio dio un paso clave hacia su reapertura al obtener la recepción provisoria de las obras, lo que permite habilitarlo para actividades deportivas mientras continúan los trámites administrativos previos a su entrega definitiva.

Tras una reunión de coordinación entre autoridades locales, la Delegación Presidencial Provincial autorizó finalmente el uso del recinto para una nueva edición del Clásico del Maule, con un aforo total de 6.640 espectadores.

Eso sí, el tradicional duelo se disputará sin hinchas visitantes y no podrá utilizar las nuevas dependencias construidas recientemente. Solo se habilitarán los sectores que se usaban antes del cierre: Andes, Tribuna Pacífico y Codo Sur.

De esta manera, Curicó Unido volverá a jugar como local en La Granja después de un año, cuatro meses y casi 25 días. El último encuentro disputado en el recinto fue el 20 de octubre de 2024, en la derrota ante Deportes Antofagasta por la Primera B.