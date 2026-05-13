Tribunal de Disciplina toma una decisión con Matías Palavecino tras su expulsión ante Ñublense: castigo confirmado

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió una dura sanción en contra Matías Palavecino, volante de Universidad Católica, producto de su expulsión en el empate frente a Ñublense por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026.

El mediocampista argentino vio la tarjeta roja a los 45 minutos, cuando su equipo ganaba 1-0, por una fuerte infracción sobre Jovanny Campusano, acción que el árbitro José Cabero calificó como “juego brusco grave”.

“Impacta con la planta del pie el gemelo de su rival poniendo en peligro su integridad física”, detalló el juez en su informe sobre la acción del volante cruzado.

Por esto, el Tribunal de Disciplina determinó castigar a Palavecino con dos partidos de suspensión, por lo que el jugador se perderá el duelo ante Cobresal, el próximo 6 de junio, por la última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga.

Además, en caso de una eventual clasificación de Universidad Católica a las semifinales del certamen, el ex Coquimbo Unido tampoco estará disponible para ese encuentro.

Cabe recordar que, tras el duelo ante Ñublense, el volante de la UC habló con la prensa y se mostró visiblemente afectado por su expulsión. “Estoy destrozado, nunca quise hacer eso. Se los puedo jurar por lo que más quiero en esta vida, que es mi hijo”, señaló. Aun así, sus declaraciones no modificaron la decisión del Tribunal.