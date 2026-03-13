;

VIDEOS. Encanto, fuerza y estridencia: así fue la primera jornada del Lollapalooza Chile 2026

El festival que retornó al Parque O’Higgins comenzó con todo, dejando momentos para el recuerdo como el retorno de Deftones a Chile y el debut de las megaestrellas Doechii y Sabrina Carpenter.

Nicolás Lara Córdova

Getty Images

Getty Images / Mario Andrés Vergara Escobar

Este viernes se inició la edición número 14 del festival Lollapalooza Chile que volvió al Parque O’Higgins tras siete años.

Con la apertura de las puertas fijada para las 13:00 horas, el primer grupo que abrió los fuegos de este festival de música fue la banda nacional Dracma, quienes se presentaron en el Banco de Chile Stage.

Radio ADN estuvo presente junto al equipo de ADN.cl en esta primera jornada de fiesta musical donde pudimos conversar con varios de sus protagonistas.

Entre ellos: Dracma, Gepe, Sinaka y Cancamusa, quienes dieron sus apreciaciones de lo vivido en el Parque O’Higgins.

El encanto y la estridencia

Los platos fuertes de esta jornada se presentaron en la tarde de este viernes. Doechii, Deftones, Tom Morello y Sabrina Carpenter cautivaron al público que se quedó en la explanada del Parque O’Higgins esperándolos en los dos escenarios principales.

Con la voz inconfundible de Chino Moreno y un muro de guitarras estridentes se presentraron en el escenario Banco de Chile, la banda californiana convierte el recinto en una explosión de energía, oscuridad y emoción que el público corea a todo pulmón.

Sabrina Carpenter trajo todo el pop y el encanto a la primera jornada del Lollapalooza Chile 2026. La cantante estadounidense hizo vibrar el Cenco Mall Stage con un repaso por sus mayore éxitos.

La intérprete tuvo una cercana interacción con el público chileno, donde incluso gritó un C-H-I. Además realizó su clásico “arresto”, donde eligió a DJ Horse Giirl420 para el momento.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad