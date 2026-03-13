Este viernes se inició la edición número 14 del festival Lollapalooza Chile que volvió al Parque O’Higgins tras siete años.

Con la apertura de las puertas fijada para las 13:00 horas, el primer grupo que abrió los fuegos de este festival de música fue la banda nacional Dracma, quienes se presentaron en el Banco de Chile Stage.

Radio ADN estuvo presente junto al equipo de ADN.cl en esta primera jornada de fiesta musical donde pudimos conversar con varios de sus protagonistas.

Entre ellos: Dracma, Gepe, Sinaka y Cancamusa, quienes dieron sus apreciaciones de lo vivido en el Parque O’Higgins.

El encanto y la estridencia

Los platos fuertes de esta jornada se presentaron en la tarde de este viernes. Doechii, Deftones, Tom Morello y Sabrina Carpenter cautivaron al público que se quedó en la explanada del Parque O’Higgins esperándolos en los dos escenarios principales.

Con la voz inconfundible de Chino Moreno y un muro de guitarras estridentes se presentraron en el escenario Banco de Chile, la banda californiana convierte el recinto en una explosión de energía, oscuridad y emoción que el público corea a todo pulmón.

Sabrina Carpenter trajo todo el pop y el encanto a la primera jornada del Lollapalooza Chile 2026. La cantante estadounidense hizo vibrar el Cenco Mall Stage con un repaso por sus mayore éxitos.

La intérprete tuvo una cercana interacción con el público chileno, donde incluso gritó un C-H-I. Además realizó su clásico “arresto”, donde eligió a DJ Horse Giirl420 para el momento.