“En memoria de Víctor Jara”: la potente dedicatoria de Tom Morello en Lollapalooza Chile 2026

Este viernes se inició una nueva versión del Lollapalooza Chile 2026 en el Parque O’Higgins, reciento que vuelve a recibir al festival tras siete años.

En esta primera jornada uno de los platos fuertes es Tom Morello, quien vuelve a nuestro país por cuarta vez. Su último show fue en 2023 cuando se presentó en solitario en el Teatro Caupolicán.

Este viernes y a través de su cuenta de Instagram, el ex Rage Against the Machine, comentó que su show en el Parque O’Higgins estará dedicado a la memoria de Víctor Jara.

“El show de hoy está dedicado a la memoria del gran musico y activista Víctor Jara, quien fue torturado y asesinado por la dictadura fascista de Pinochet en 1973″, comentó Tom Morello.

Sumado a este mensaje, el músico acompañó el posteo con diversas fotografías de su visita al Cementerio General donde se encuentra enterrado Víctor Jara y Joan Turner donde le dejó una uñeta.

“Le di mis respetos a las tumbas de algunos de los miles que fueron asesinados y/o desaparecidos en el golpe de estado respaldado por Estados Unidos, incluyendo al heroico presidente Salvador Allende”, cerró Tom Morello.