Real Madrid vs. Elche: horario, canal de TV y cómo ver a Lucas Cepeda por La Liga de España

Real Madrid y Elche, elenco donde milita el chileno Lucas Cepeda, animarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 27 de La Liga de España.

Ambos equipos llegan con realidades completamente opuestas al partido en el Estadio Santiago Bernabéu. El cuadro merengue viene de golear 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League y se encuentra en la segunda posición del torneo hispano con 63 unidades, cuatro menos que el líder Barcelona.

En la otra vereda, el foco chileno está puesto en Lucas Cepeda. El exdelantero de Colo Colo atraviesa un momento irregular en el elenco albiverde, donde ha ido perdiendo terreno en las últimas semanas e incluso fue relegado a la banca por el técnico Eder Sarabia.

Actualmente, Elche marcha en el decimoséptimo lugar de la tabla con 26 puntos, a uno de los clubes situados en la zona de descenso. El cuadro ilicitano, que no conoce de victorias desde diciembre de 2025, intentará recuperarse en uno de los escenarios más difíciles del fútbol europeo.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs. Elche por La Liga de España?

El partido entre Real Madrid y el Elche de Lucas Cepeda está programado para este sábado 14 de marzo, desde las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver en vivo el Real Madrid vs. Elche?

El duelo se transmitirá en vivo por las pantallas de DSports. También se podrá ver vía streaming a través de la plataforma de pago DGO.