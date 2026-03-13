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FIFA implementa nuevas reglas en el juego para la Copa del Mundo 2026: revisa cuáles serán los cambios

Estas modificaciones buscan aumentar el tiempo efectivo de la acción, agilizando de esta manera las interrupciones de los partidos.

Damián Riquelme

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Getty Images / Tasos Katopodis - FIFA

Diversos medios internacionales adelantaron este viernes una serie de cambios reglamentarios que comenzarán a aplicarse en la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de aumentar el tiempo efectivo de juego y reducir las interrupciones durante los partidos, agilizando las reanudaciones y entregando mayores herramientas al arbitraje.

El primero de los ajustes más relevantes tiene relación con las sustituciones, ya que los jugadores reemplazados dispondrán de solo 10 segundos para abandonar el terreno de juego. En caso de no hacerlo dentro de ese plazo, el futbolista que debe ingresar tendrá que esperar un minuto para poder entrar, lo que busca evitar demoras tácticas en momentos determinantes del encuentro.

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Además, tanto los saques de banda como los saques de meta contarán con una cuenta regresiva de cinco segundos para reanudar la acción. Si el balón no vuelve al juego dentro de ese tiempo, la posesión será otorgada automáticamente al equipo rival, una medida pensada para darle mayor ritmo a los compromisos.

En la misma línea, los futbolistas que reciban atención médica dentro de la cancha deberán abandonar el campo y esperar un minuto tras la reanudación antes de poder regresar.

Finalmente, el VAR ampliará su margen de revisión, ya que podrá intervenir en segundas tarjetas amarillas y cobros de tiros de esquina cuando exista un error claro del árbitro.

De esta manera, el reglamento del fútbol sumará nuevas herramientas de cara a una edición histórica del Mundial, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes y se disputará en tres países. El torneo está programado para comenzar el 11 de junio, por lo que restan menos de tres meses para el inicio de una cita planetaria que marcará un antes y un después en la organización y el desarrollo del juego.

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