;

“Perdón a la gente que esperaba algo más de este equipo, les mentimos... Espero que el nuevo técnico pueda sacarle provecho”

“Había una posibilidad de seguir si es que el equipo ganaba, de lo contrario, tampoco estaba dispuesto a quedarme”, reconoció Patricio Almendra tras dejar su cargo como técnico de Deportes Concepción.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Patricio Almendra dejó de ser el técnico de Deportes Concepción. Tras ser goleado por 3-0 ante Audax Italiano en La Florida, el estratega nacional se presentó en conferencia y anunció su salida del “León de Collao”, sin aceptar preguntas de la prensa.

Minutos más tarde, en un diálogo más extenso con Sabes Deportes, el DT ofreció mayores detalles sobre su acuerdo con la dirigencia y compartió una profunda reflexión.

Revisa también:

“Lo hablé con la gente del club, estábamos claros desde el inicio de lo que sucedía. Había una posibilidad de seguir si es que el equipo ganaba y mostraba algo distinto a lo que se venía viendo. De lo contrario, yo no estaba dispuesto tampoco a seguir", declaró Almendra.

En esa línea, explicó que “fue un acuerdo, estoy muy agradecido de la gente que me llevó al club de vuelta, y mira lo que sucedió. Hoy día estamos en Primera División, algo bien impensado, y espero disfrutar por el resto del torneo de lo que queda".

Las disculpas a los hinchas de Deportes Concepción

El entrenador de 48 años también reiteró sus disculpas a la hinchada del cuadro penquista. “Perdón a la gente que esperaba algo más de este equipo, les mentimos con las actuaciones en Uruguay, con los primeros dos partidos, pero sentimos que este equipo puede dar mucho más y espero que el cuerpo técnico que venga le pueda sacar provecho", afirmó.

Además, le restó responsabilidad a sus ahora exdirigidos. “Me pasó desde el lado del jugador, pero siento que el equipo necesita algo distinto. Necesita una energía distinta, otra idea, y eso a veces hace reaccionar al equipo. Como dije en las veces anteriores, cuando yo sienta que soy la piedra del tropiezo, voy a salir. Y eso fue lo que hicimos", remarcó.

Finalmente, Patricio Almendra descartó que su falta de experiencia en Primera División haya influido en los resultados. “No creo, pero si es así, tomaré todo lo que se hizo ahora como experiencia y espero que lo que venga sea muy bueno para mí y para el club. Le deseo lo mejor a la institución, es mi club y voy a seguir siendo hincha. El técnico que venga va a tener mi apoyo, como lo han tenido todos los anteriores, excepto uno", finalizó con un particular dardo hacia uno de sus antecesores.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad