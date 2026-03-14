“Perdón a la gente que esperaba algo más de este equipo, les mentimos... Espero que el nuevo técnico pueda sacarle provecho”

Patricio Almendra dejó de ser el técnico de Deportes Concepción. Tras ser goleado por 3-0 ante Audax Italiano en La Florida, el estratega nacional se presentó en conferencia y anunció su salida del “León de Collao”, sin aceptar preguntas de la prensa.

Minutos más tarde, en un diálogo más extenso con Sabes Deportes, el DT ofreció mayores detalles sobre su acuerdo con la dirigencia y compartió una profunda reflexión.

“Lo hablé con la gente del club, estábamos claros desde el inicio de lo que sucedía. Había una posibilidad de seguir si es que el equipo ganaba y mostraba algo distinto a lo que se venía viendo. De lo contrario, yo no estaba dispuesto tampoco a seguir", declaró Almendra.

En esa línea, explicó que “fue un acuerdo, estoy muy agradecido de la gente que me llevó al club de vuelta, y mira lo que sucedió. Hoy día estamos en Primera División, algo bien impensado, y espero disfrutar por el resto del torneo de lo que queda".

Las disculpas a los hinchas de Deportes Concepción

El entrenador de 48 años también reiteró sus disculpas a la hinchada del cuadro penquista. “Perdón a la gente que esperaba algo más de este equipo, les mentimos con las actuaciones en Uruguay, con los primeros dos partidos, pero sentimos que este equipo puede dar mucho más y espero que el cuerpo técnico que venga le pueda sacar provecho", afirmó.

Además, le restó responsabilidad a sus ahora exdirigidos. “Me pasó desde el lado del jugador, pero siento que el equipo necesita algo distinto. Necesita una energía distinta, otra idea, y eso a veces hace reaccionar al equipo. Como dije en las veces anteriores, cuando yo sienta que soy la piedra del tropiezo, voy a salir. Y eso fue lo que hicimos", remarcó.

Finalmente, Patricio Almendra descartó que su falta de experiencia en Primera División haya influido en los resultados. “No creo, pero si es así, tomaré todo lo que se hizo ahora como experiencia y espero que lo que venga sea muy bueno para mí y para el club. Le deseo lo mejor a la institución, es mi club y voy a seguir siendo hincha. El técnico que venga va a tener mi apoyo, como lo han tenido todos los anteriores, excepto uno", finalizó con un particular dardo hacia uno de sus antecesores.