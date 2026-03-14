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“Me dijeron que no iba a tener los minutos que yo deseaba; no quería estar otro año sin jugar o alternando”

El portero Sebastián Pérez explicó por qué decidió dejar Universidad Católica en 2024 para sumarse a Palestino, donde se ha convertido en una de las figuras del equipo árabe.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Sebastián Pérez está afrontando su segunda temporada consecutiva con la camiseta de Palestino. El portero de 35 años dejó Universidad Católica en 2024 y desde entonces defiende el arco del cuadro árabe, donde se ha convertido en una pieza clave y uno de los jugadores más regulares del plantel.

En medio de su gran momento en La Cisterna, “Zanahoria” conversó con DSports Chile y reveló las razones que lo llevaron a dejar el elenco cruzado para sumarse al elenco de colonia, que recientemente eliminó a Universidad de Chile de la Copa Sudamericana.

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“Fue por diferentes motivos. Yo buscaba continuidad, me quedaba un año más de contrato y me dijeron que no iba a tener los minutos que yo deseaba, porque estaba Thomas Gillier y le querían dar rodaje a él”, contó el golero nacional.

En esa línea, Pérez reconoció que “yo no quería estar otro año sin jugar o alternando. El arquero se hace jugando, más allá de la edad que uno tenga, y siempre es positivo seguir jugando y tener una regularidad importante”.

“Es lo que yo buscaba y Palestino me abrió esta puerta. Creo que el 2025 fue muy positivo a nivel personal y grupal también. En la fase de grupos (de la Copa Sudamericana) lo hicimos de buena manera y en el campeonato creo que nos faltó una ‘chaucha pal peso’ para estar más arriba en la tabla”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?

El equipo dirigido por Cristián Muñoz volverá a la cancha este domingo 15 de marzo, cuando visite a Universidad de Concepción a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El duelo es válido por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.


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