“Me dijeron que no iba a tener los minutos que yo deseaba; no quería estar otro año sin jugar o alternando”

Sebastián Pérez está afrontando su segunda temporada consecutiva con la camiseta de Palestino. El portero de 35 años dejó Universidad Católica en 2024 y desde entonces defiende el arco del cuadro árabe, donde se ha convertido en una pieza clave y uno de los jugadores más regulares del plantel.

En medio de su gran momento en La Cisterna, “Zanahoria” conversó con DSports Chile y reveló las razones que lo llevaron a dejar el elenco cruzado para sumarse al elenco de colonia, que recientemente eliminó a Universidad de Chile de la Copa Sudamericana.

“Fue por diferentes motivos. Yo buscaba continuidad, me quedaba un año más de contrato y me dijeron que no iba a tener los minutos que yo deseaba, porque estaba Thomas Gillier y le querían dar rodaje a él”, contó el golero nacional.

En esa línea, Pérez reconoció que “yo no quería estar otro año sin jugar o alternando. El arquero se hace jugando, más allá de la edad que uno tenga, y siempre es positivo seguir jugando y tener una regularidad importante”.

“Es lo que yo buscaba y Palestino me abrió esta puerta. Creo que el 2025 fue muy positivo a nivel personal y grupal también. En la fase de grupos (de la Copa Sudamericana) lo hicimos de buena manera y en el campeonato creo que nos faltó una ‘chaucha pal peso’ para estar más arriba en la tabla”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?

El equipo dirigido por Cristián Muñoz volverá a la cancha este domingo 15 de marzo, cuando visite a Universidad de Concepción a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El duelo es válido por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.



