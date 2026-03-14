;

VIDEO. “Pasaron muchas cosas que tal vez no hacían muy bien al plantel, pero creo que seguimos concentrados”

Agustin Arce valoró la confianza de Jhon Valladares para permitirle entrar ante Coquimbo Unido, donde asistió para el único tanto del encuentro.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

“Pasaron muchas cosas que tal vez no hacían muy bien al plantel, pero creo que seguimos concentrados”

“Pasaron muchas cosas que tal vez no hacían muy bien al plantel, pero creo que seguimos concentrados” / Twitter @udechile

Universidad de Chile volvió a festejar al imponerse ante Coquimbo Unido en una jugada que tuvo sello de formación en el Centro Deportivo Azul.

Esto considerando que el sub 20 Agustín Arce habilitó a Maximiliano Guerrero para el único tanto del compromiso.

Revisa también:

ADN

“La verdad que nos tomamos con mucha alegría, mucho compromiso. Pasaron muchas cosas que tal vez no hacían muy bien al plantel, de lo que se hablaba afuera, pero creo que seguimos concentrados en lo que debíamos hacer. Me alegra mucho esta victoria porque creo que nos da un envión anímico muy positivo de cara a lo que viene”, reconoció el ex Deportes Limache, destacando su aporte al equipo.

“La verdad que el trabajo siempre premia. Yo me seguía preparando de muy buena manera e independiente de lo que decidía el profe y creo que ahora se están viendo los resultados”, dijo Agustín Arce, valorando también la semana de trabajo con Jhon Valladares.

“Era más o menos lo mismo que nos decía el profe Francisco, que siguiéramos con el compromiso, la actitud de estar en la U y de ganar los partidos. Espero no sigamos en malas rachas y se venga un muy buen año para todos”, recalcó el volante.

En tanto, el lateral Marcelo Morales apuntó a mantenerse tranquilos tras la salida de “Paqui”. “Nosotros no somos los que tenemos que criticar ni decir nada al respecto. Nos entregamos al 100% como grupo, como plantel y lamentablemente se tienen que tomar decisiones, pero nosotros seguimos trabajando en nosotros en el objetivo final, que es salir campeón”, aseguró otro de los refuerzos de la U de Chile.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad