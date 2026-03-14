“Pasaron muchas cosas que tal vez no hacían muy bien al plantel, pero creo que seguimos concentrados” / Twitter @udechile

Universidad de Chile volvió a festejar al imponerse ante Coquimbo Unido en una jugada que tuvo sello de formación en el Centro Deportivo Azul.

Esto considerando que el sub 20 Agustín Arce habilitó a Maximiliano Guerrero para el único tanto del compromiso.

“La verdad que nos tomamos con mucha alegría, mucho compromiso. Pasaron muchas cosas que tal vez no hacían muy bien al plantel, de lo que se hablaba afuera, pero creo que seguimos concentrados en lo que debíamos hacer. Me alegra mucho esta victoria porque creo que nos da un envión anímico muy positivo de cara a lo que viene”, reconoció el ex Deportes Limache, destacando su aporte al equipo.

“La verdad que el trabajo siempre premia. Yo me seguía preparando de muy buena manera e independiente de lo que decidía el profe y creo que ahora se están viendo los resultados”, dijo Agustín Arce, valorando también la semana de trabajo con Jhon Valladares.

“Era más o menos lo mismo que nos decía el profe Francisco, que siguiéramos con el compromiso, la actitud de estar en la U y de ganar los partidos. Espero no sigamos en malas rachas y se venga un muy buen año para todos”, recalcó el volante.

En tanto, el lateral Marcelo Morales apuntó a mantenerse tranquilos tras la salida de “Paqui”. “Nosotros no somos los que tenemos que criticar ni decir nada al respecto. Nos entregamos al 100% como grupo, como plantel y lamentablemente se tienen que tomar decisiones, pero nosotros seguimos trabajando en nosotros en el objetivo final, que es salir campeón”, aseguró otro de los refuerzos de la U de Chile.