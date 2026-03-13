Jason está de vuelta: mira las primeras imágenes de ‘Crystal Lake’, serie precuela de la saga ‘Viernes 13′

No hay dudas de que Viernes 13 es una de las sagas más icónicas del cine de terror, con miles de fanáticos en todo el mundo que disfrutan de cada una de sus entregas.

Ha pasado un largo tiempo desde que se estrenó un título de primer nivel y ligado de forma original a la franquicia, pero lo cierto es que la espera está cerca de llegar a su fin.

Y es que la productora A24 sigue trabajando en Crystal Lake, una nueva serie ambientada en el universo de Jason Voorhees y que llegará como precuela de las historias ya conocidas.

Hoy, justamente en un día viernes 13, y tras un par de años de desarrollo, finalmente se revelaron las primeras imágenes oficiales que nos sumergen en la atmósfera asfixiante y nostálgica.

Las fotografías confirman el tono de la serie: un thriller paranoico ambientado en la década de los 70. En ellas, se puede apreciar la estética granulada y sombría que también caracteriza las producciones de A24.

La serie tendrá como protagonista a Pamela Voorhees (Linda Cardellini) una mujer que abandonó una carrera como cantante para cuidar a su hijo Jason, quien nació con necesidades especiales. Esto, antes de que la tragedia la empujara hacia la oscuridad.

Tras la salida de Bryan Fuller, Brad Caleb Kane asumió el rol de showrunner, prometiendo un proyecto que no escatimará en violencia, asegurando que habrá “machetes para todos” y muertes extremadamente creativas.

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Otro gran atractivo para los puristas es el regreso de Harry Manfredini, el compositor original de la banda sonora de la saga, quien se encargará de que el inconfundible sonido erice la piel de los espectadores una vez más.

Por el momento no hay una fecha exacta para el estreno de Crystal Lake, pero se espera que llegue durante los próximos meses; algunos rumores apuntan al viernes 13 de noviembre, pero aún falta la confirmación.

Lo que sí se sabe es que serán ocho capítulos en su primera temporada (no se descarta continuación) y que llegará a Peacock, esperando que se confirme su plataforma en Latinoamérica.

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