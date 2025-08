Miley Cyrus ya está lista para regresar como Hannah Montana y tenemos el primer vistazo

Disney ya comenzó a calentar motores para celebrar los 20 años de una de sus series más emblemáticas: Hannah Montana, un momento especial y muy esperado por los fanáticos.

A través de sus canales oficiales, la compañía reveló un breve teaser que anticipa lo que será el homenaje a la producción que marcó a toda una generación.

El avance, de menos de 20 segundos, muestra un maniquí con la inconfundible peluca rubia y el flequillo característico de Hannah.

Un toque especial que no podía falta es la música, ya que mientras vemos el accesorio, escuchamos de fondo el inolvidable tema The Best of Both Worlds.

El adelanto, cargado de emotividad, cierra con una frase que elevó las expectativas de a los fanáticos: “Hannah Montana: 20 aniversario. 2026”.

La serie, protagonizada por Miley Cyrus y estrenada en marzo de 2006, contaba la historia de Miley Stewart, una adolescente que vivía una doble vida: estudiante durante el día y estrella pop por las noches bajo el seudónimo de Hannah Montana.

Miley Cyrus y su reconciliación con Hannah

Aunque tras el final del programa en 2011, Cyrus intentó alejarse de la imagen que construyó en Disney Channel, con los años ha aprendido a valorar lo que significó ese personaje en su vida.

“Sin Hannah, realmente no habría esta versión de mí”, reconoció recientemente en una entrevista con SiriusXM, dejando en claro que ya existe una aceptación por el personaje.

En otra conversación con On Air With Ryan Seacrest, adelantó que está trabajando en un proyecto especial para conmemorar las dos décadas del programa.

“¡Está a punto de ser el 20 aniversario en marzo! Quiero hacer algo realmente especial porque eso fue el comienzo de todo esto que soy hoy”, afirmó.

Este nuevo teaser llega pocos días después de que la propia cantante confirmara que no dejaría pasar la oportunidad de celebrar a Hannah y todo lo que representó para ella y su público.

Un regreso a sus raíces

En 2024, MIley fue reconocida con el título de “Leyenda Disney”, convirtiéndose en la persona más joven en recibir este honor.

El reconocimiento se debió, en gran parte, a su papel como Hannah Montana y al impacto duradero que tuvo en la historia del canal infantil-juvenil.

Así, para la tranquilidad y alegría de muchos seguidores, la cantante ha dejado entrever en diversas entrevistas que hoy mira con cariño y orgullo aquella etapa que alguna vez quiso dejar atrás.

Por ahora, no se han revelado más detalles sobre el contenido del especial, ni si contará con la participación de otros miembros del elenco original.

Sin embargo, tanto Disney como Miley Cyrus han dejado claro que la celebración por los 20 años de Hannah Montana será un evento inolvidable.

La cuenta regresiva ya comenzó, y los seguidores del programa tendrán que esperar hasta marzo de 2026 para descubrir el “regalo especial” que Miley tiene preparado.