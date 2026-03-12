Larry Stefanski alaba el talento de Marcelo Ríos y el trabajo especial que debió hacer con Fernando González

Larry Stefanski ha sido de los entrenadores que más impacto ha tenido en el desarrollo del tenis chileno, sumando a su prestigiosa lista de jugadores dirigidos a dos íconos de la disciplina.

Uno fue Marcelo Ríos, a quien impulsó al punto de que logró ser número 1 del mundo en 1998, carrera de la cual el norteamericano reflexionó en en diálogo con el extenista Andy Roddick en su podcast “Served”.

“Ríos fue el tenista más talentoso, aparte de McEnroe, que jamás entrené. Salió del molde con un don. Sus manos, su sensibilidad con la pelota, la forma en que podía cambiar de dirección, eso no se enseña, pero su cabeza funcionaba como la de un artista”, remarcó, apuntando también a la falta de consistencia que tuvo por momentos.

“Tenía todos los golpes del manual. Y a veces, cuando tienes todos los golpes, lo más difícil es decidir cuál no usar. Su padre me preguntaba por qué seguía estancado en el top 20 tras 8 meses, y y yo le decía que eso pasa porque es como que estuviera en un espectáculo de circo. No jugaba la pelota adecuada en el momento justo”, recordó Larry Stefanski, poniendo al “Chino” como ejemplo al momento de trabajar con jugadores talentosos.

“A ese tipo de tenistas hay que darles estructura sin matar su creatividad. Si intentas convertir a un jugador así en un robot, pierdes lo que lo hace especial, pero si no le das cierta disciplina en cómo usa esos golpes, el partido se vuelve un caos”, comentó quien, en 2007, también condujo a Fernando González al top 5.

En torno al “Bombardero de La Reina”, Larry Stefanski recordó cómo fueron mejorando su revés, que era uno de los puntos más débiles de su juego.

“Cuando íbamos a entrenar, me preguntaba ¿qué haremos hoy? Le decía: ‘¿Qué crees tú, Fernando? ¿Cómo estás jugando tenis profesional si no puedes pegar dos reveses cruzados? ¿Cómo llegaste al Top 20 así?’ Él me dijo que estaba cansado de correrse para pegar de derecha todo el tiempo, llevo ocho años haciéndolo y no creo que mis piernas aguanten mucho. No funcionó por ocho meses, pero luego hizo click”, concluyó.