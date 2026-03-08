Tabilo sucumbe con facilidad ante Medvedev en Indian Wells

Durante la madrugada de este domingo en Chile, Alejandro Tabilo no pudo mantenerse con vida en el Masters 1000 de Indian Wells y quedó rápidamente fuera a manos de Daniil Medvedev.

El chileno pareció sentir el debut en la cancha central del torneo, cuestión que el ruso aprovechó para presionar y concretar un quiebre en el primer juego de saque de su rival.

Más allá de algunas dudas, Medvedev sostuvo cualquier intento de reacción de la mejor raqueta nacional, que no pudo propiciarse ninguna opción de break. Con ello, el moscovita pudo conservar la diferencia para llevarse el parcial inicial por 6/4.

El trámite del partido no cambió, con Medvedev muy fuerte con su servicio y Tabilo intentando mantenerle el ritmo en ese aspecto, sin éxito.

De hecho, el 11 del mundo le propinó dos rompimientos consecutivos con los cuales plasmó su supremacía en el cemento californiano, sellando el 6/2 con que completó su victoria en apenas 70 minutos de juego.

Alejandro Tabilo podrá trepar igualmente al puesto 39 del mundo tras su expedición en Indian Wells. Su próximo desafío será el Masters 1000 de Miami, que arranca en ocho días más.