;

Tabilo sucumbe con facilidad ante Medvedev en Indian Wells

El número 1 de Chile no pudo inquietar al ruso, quien lo eliminó de la segunda ronda del torneo Masters 1000 en 70 minutos.

Carlos Madariaga

Tabilo sucumbe con facilidad ante Medvedev en Indian Wells

Tabilo sucumbe con facilidad ante Medvedev en Indian Wells / Buda Mendes

Durante la madrugada de este domingo en Chile, Alejandro Tabilo no pudo mantenerse con vida en el Masters 1000 de Indian Wells y quedó rápidamente fuera a manos de Daniil Medvedev.

El chileno pareció sentir el debut en la cancha central del torneo, cuestión que el ruso aprovechó para presionar y concretar un quiebre en el primer juego de saque de su rival.

Revisa también:

ADN

Más allá de algunas dudas, Medvedev sostuvo cualquier intento de reacción de la mejor raqueta nacional, que no pudo propiciarse ninguna opción de break. Con ello, el moscovita pudo conservar la diferencia para llevarse el parcial inicial por 6/4.

El trámite del partido no cambió, con Medvedev muy fuerte con su servicio y Tabilo intentando mantenerle el ritmo en ese aspecto, sin éxito.

De hecho, el 11 del mundo le propinó dos rompimientos consecutivos con los cuales plasmó su supremacía en el cemento californiano, sellando el 6/2 con que completó su victoria en apenas 70 minutos de juego.

Alejandro Tabilo podrá trepar igualmente al puesto 39 del mundo tras su expedición en Indian Wells. Su próximo desafío será el Masters 1000 de Miami, que arranca en ocho días más.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad