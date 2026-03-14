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Coquimbo Unido tendrá dos citados para la gira de La Roja a Nueva Zelanda

Según información de ADN Deportes, el vigente campeón del fútbol chileno tendrá presencia en la delegación nacional.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Coquimbo Unido tendrá dos citados para la gira de La Roja a Nueva Zelanda

Coquimbo Unido tendrá dos citados para la gira de La Roja a Nueva Zelanda / Daniel Pino/UnoNoticias

Poco a poco se va armando el plantel con el cual la selección chilena jugará el FIFA Series, encuentros amistosos que el elenco nacional tendrá contra Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Este lunes 16 se dará a conocer la nómina oficial, pero ya en ADN Deportes hemos ido conociendo algunas novedades.

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Así como días atrás hablamos de que Alexander Aravena no será considerado, a diferencia de hombres como Gabriel Suazo y Lucas Cepeda.

A nivel local, también habrá novedades respecto a citados de la Liga de Primera.

Según información de ADN Deportes, Coquimbo Unido tendrá dos nominados para el viaje a Oceanía.

Se trata del delantero Benjamín Chandía, que ha jugado seis partidos con los “piratas” en la Liga de Primera; y el lateral Francisco Salinas, quien también suma seis encuentros en el equipo nortino y que ya ha sido considerado por Nicolás Córdova en los amistosos de noviembre pasado de La Roja, ante Perú y Rusia.

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