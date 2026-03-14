Coquimbo Unido tendrá dos citados para la gira de La Roja a Nueva Zelanda / Daniel Pino/UnoNoticias

Poco a poco se va armando el plantel con el cual la selección chilena jugará el FIFA Series, encuentros amistosos que el elenco nacional tendrá contra Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Este lunes 16 se dará a conocer la nómina oficial, pero ya en ADN Deportes hemos ido conociendo algunas novedades.

Así como días atrás hablamos de que Alexander Aravena no será considerado, a diferencia de hombres como Gabriel Suazo y Lucas Cepeda.

A nivel local, también habrá novedades respecto a citados de la Liga de Primera.

Según información de ADN Deportes, Coquimbo Unido tendrá dos nominados para el viaje a Oceanía.

Se trata del delantero Benjamín Chandía, que ha jugado seis partidos con los “piratas” en la Liga de Primera; y el lateral Francisco Salinas, quien también suma seis encuentros en el equipo nortino y que ya ha sido considerado por Nicolás Córdova en los amistosos de noviembre pasado de La Roja, ante Perú y Rusia.