Flamengo fija precio para una eventual salida de Pulgar: es sondeado por al menos tres ligas / Wagner Meier

Erick Pulgar se mantiene como uno de los jugadores inamovibles del Flamengo pese al reciente cambio de entrenador.

De hecho, el volante chileno ha jugado como titular en los dos encuentros que suma Leonardo Jardim a cargo del “Mengao”.

Al margen de aquello, en el elenco “rubronegro” están conscientes de la valorización que puede tener el jugador de 32 años en el mercado, más allá de haber renovado su contrato el año pasado.

Según lo indicado por O Globo, Flamengo fijó la cláusula de salida de Erick Pulgar en 4 millones de dólares a contar de la ventana invernal de traspaso.

El medio antes citado indicó que ya hay interesados por el volante nacional, incluyendo clubes de Europa y la MLS.

A ellos hay que sumar también un sondeo que también habría hecho River Plate, que consultó por la situación del antofagastino. Habrá que ver si alguna de estas propuestas saca a Pulgar del Flamengo, donde tiene vínculo hasta 2027.