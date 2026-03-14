Con la marraqueta bajo el brazo: Endler gana inédito título en su carrera a días de haberse convertido en madre / Instragram @ol.lyonnes

Este sábado, Christiane Endler sumó otro hito en su exitosa carrera en el fútbol femenino.

A menos de dos semanas de ser madre, la portera alzó su primer trofeo de la temporada.

Todo en el marco de la definición por la Copa de la Liga Francesa, torneo que se disputa por primera vez en la historia del fútbol femenino galo.

La curiosidad es que el juego entre Olympique Lyon y el PSG se disputó en el estadio Félix Houphouet Boigny de Abiyán, en Costa de Marfil, sede neutral.

Endler no tuvo demasiada actividad y festejó en cancha el triunfo por la cuenta mínima tras el gol de la haitiana Melchie Dumpornay al minuto 59.

Con esto, Olympique Lyon abrochó el 1-0 con el que pudieron ganar un inédito título en su historia tanto para el club como la portera nacional, que regresó de la mejor manera a la portería luego de transformarse en madre.