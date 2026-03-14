;

Jugadoras de la selección femenina de Irán retiran solicitud de asilo

Tres deportistas desistieron de quedarse en Australia tras ser cuestionadas por permanecer en silencio durante el himno nacional de su país en la Copa Asiática.

Carlos Madariaga

Jugadoras de la selección femenina de Irán retiran solicitud de asilo

Jugadoras de la selección femenina de Irán retiran solicitud de asilo / James Worsfold

Las repercusiones en torno al clima tenso que se respira en Medio Oriente se siguen extendiendo más allá de lo netamente político.

Al respecto, un episodio se marcó esta semana en la Copa Asiática de fútbol femenino, donde las jugadoras de Irán se mantuvieron en silencio durante la entonación de su himno.

Revisa también:

ADN

Dicho gesto derivó en que siete futbolistas solicitaran asilo en Australia con tal de evitar represalias en su regreso al país.

Sin embargo, durante la jornada de este sábado, tres jugadoras retiraron dicha solicitud e iniciaron los trámites para regresar a su país, tal como hizo otra de sus compañeras días atrás.

En lo reportado por El País, las otras tres permanecen en paradero desconocido en el país oceánico para resguardar su seguridad.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, intentó alentar a la futbolistas iraníes a volver a su país en un mensaje en X el martes: “No se preocupen, Irán las espera con los brazos abiertos. Vuelvan a casa”“, remarcó la autoridad, buscando disipar las dudas sobre el futuro de las jugadoras.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad