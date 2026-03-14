Jugadoras de la selección femenina de Irán retiran solicitud de asilo / James Worsfold

Las repercusiones en torno al clima tenso que se respira en Medio Oriente se siguen extendiendo más allá de lo netamente político.

Al respecto, un episodio se marcó esta semana en la Copa Asiática de fútbol femenino, donde las jugadoras de Irán se mantuvieron en silencio durante la entonación de su himno.

Dicho gesto derivó en que siete futbolistas solicitaran asilo en Australia con tal de evitar represalias en su regreso al país.

Sin embargo, durante la jornada de este sábado, tres jugadoras retiraron dicha solicitud e iniciaron los trámites para regresar a su país, tal como hizo otra de sus compañeras días atrás.

En lo reportado por El País, las otras tres permanecen en paradero desconocido en el país oceánico para resguardar su seguridad.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, intentó alentar a la futbolistas iraníes a volver a su país en un mensaje en X el martes: “No se preocupen, Irán las espera con los brazos abiertos. Vuelvan a casa”“, remarcó la autoridad, buscando disipar las dudas sobre el futuro de las jugadoras.