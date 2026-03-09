Trump afirma que Australia protegerá a futbolistas iraníes que protestaron guardando silencio durante himno

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que Australia brindará protección a integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán, luego de que algunas jugadoras permanecieran en silencio durante el himno nacional en un partido de la Copa Asiática disputado en territorio australiano.

Según su publicación en Truth Social, “Australia se hará cargo” de las futbolistas y ya habría avances concretos con parte del plantel.

Según consigna El País, Trump afirmó que cinco jugadoras ya estarían bajo resguardo de las autoridades australianas y que se trabaja para extender la protección al resto.

En su mensaje, también advirtió que no todas tomarían la misma decisión, por temor a represalias contra sus familias si se quedan fuera de Irán: “Sin embargo, otras sienten que deben volver porque están preocupadas por la seguridad de sus familias”, escribió el exmandatario.

“Bajo protección” y presión internacional: qué se sabe del caso

El episodio ocurre en medio de un clima de alta tensión política y deportiva. La preocupación por la seguridad del plantel creció tras guardar silencio durante el himno, por lo cual organizaciones del fútbol han levantado alertas por eventuales castigos al regreso.

En ese contexto, medios australianos han señalado que las jugadoras estarían bajo protección policial mientras evalúan alternativas migratorias y apoyo del gobierno local.

Trump, además, vinculó el tema a gestiones con autoridades australianas y mencionó que su gobierno está siguiendo el caso. El exmandatario también dijo haber puesto al secretario de Estado Marco Rubio a trabajar en la situación relacionada con la isla y otros asuntos internacionales, aunque en este caso el foco inmediato estaría puesto en el conflicto con Irán y sus repercusiones regionales.

En Australia, el tratamiento de solicitudes de protección suele manejarse con reserva por razones de privacidad y seguridad. Por lo mismo, buena parte de los detalles se está conociendo por reportes periodísticos y declaraciones indirectas, mientras se espera información oficial más precisa sobre el estatus migratorio de las jugadoras y el destino del resto del equipo.