Jueces chilenos son designados para el arranque del repechaje intercontinental al Mundial 2026
Dos árbitros impartirán justicia para el choque entre Nueva Caledonia y Jamaica.
A finales de mes, México recibirá el repechaje intercontinental que dará dos cupos al Mundial 2026.
Uno de los encuentros quedará inicio a dicha etapa será el jueves 26 de marzo, en Guadalajara, cuando Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica.
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Para dicho encuentro, FIFA oficializó una terna sudamericana para impartir justicia.
El uruguayo Gustavo Tejera liderará a los jueces en cancha, acompañado de Nicolás Taran y Carlos Barreiro.
A ellos se sumarán árbitros chilenos: Cristian Garay será el cuarto, mientras que Juan Lara estará en el VAR, acompañado del charrúa Antonio García.
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