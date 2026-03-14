Jueces chilenos son designados para el arranque del repechaje intercontinental al Mundial 2026 / Mateusz Slodkowski - UEFA

A finales de mes, México recibirá el repechaje intercontinental que dará dos cupos al Mundial 2026.

Uno de los encuentros quedará inicio a dicha etapa será el jueves 26 de marzo, en Guadalajara, cuando Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica.

Para dicho encuentro, FIFA oficializó una terna sudamericana para impartir justicia.

El uruguayo Gustavo Tejera liderará a los jueces en cancha, acompañado de Nicolás Taran y Carlos Barreiro.

A ellos se sumarán árbitros chilenos: Cristian Garay será el cuarto, mientras que Juan Lara estará en el VAR, acompañado del charrúa Antonio García.