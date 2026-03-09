Bolivia confirma su nómina para jugar el repechaje del Mundial: histórico de La Verde recibe duro golpe
El técnico Óscar Villegas convocó a 28 futbolistas y dejó afuera al goleador histórico del combinado altiplánico, Marcelo Moreno Martins.
Este lunes, la selección de Bolivia anunció la nómina de jugadores para disputar el repechaje del Mundial 2026, instancia que se jugará entre el 23 y el 31 de marzo en México.
El técnico Óscar Villegas convocó a 28 futbolistas y dejó afuera al goleador histórico del combinado altiplánico, Marcelo Moreno Martins. El delantero de 38 años estaba retirado del fútbol, pero volvió a la actividad el mes pasado tras fichar por Oriente Petrolero, con la intención de jugar el repechaje mundialista.
Revisa también:
Sin embargo, el experimentado atacante no podrá cumplir su deseo con La Verde y tendrá que apoyar a su selección como un hincha más.
Bolivia enfrentará a Surinam por la primera ronda del repechaje. En caso de ganar esta llave, la escuadra sudamericana jugará contra Irak por el cupo directo a la Copa del Mundo.
Revisa la nómina de Bolivia para jugar el repechaje mundialista
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.