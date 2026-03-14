“Fue complejo, pero estábamos concentrados, sabíamos lo que teníamos que hacer”: el desahogo en la U tras volver a ganar / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile volvió a sonreir luego de obtener el triunfo en el Francisco Sánchez Rumoroso ante Coquimbo Unido.

“Muy contento por el equipo, dimos el máximo, como nos pidió el cuerpo técnico”, recalcó, en diálogo con TNT Sports, el autor del único tanto del cuadro azul, Maximiliano Guerrero.

El ex Deportes La Serena afrontó la difícil semana en el cuadro azul luego de la salida de “Paqui” Meneghini.

“Es complejo, uno nunca quiere que se vaya un técnico. Tuvimos que sacar la tarea adelante y se vio de buena forma, feliz que me haya salido el gol”, recalcó Maximiliano Guerrero, valorando la forma en la cual neutralizaron a Coquimbo Unido.

“Estábamos concentrados, sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos que estar metidos en el partido. Feliz por el esfuerzo del equipo”, cerró el extremo de la U de Chile.