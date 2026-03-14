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Se presentaba como ciudadano peruano: identifican en Argentina al “Chico Perry”, prófugo que escapó de Colina 1 en 2024

Estaba detenido desde octubre de 2025 por robo en Buenos Aires y evitaba ser reconocido al presentarse ante autoridades con otra identidad.

Martín Neut

Cedida

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La PDI confirmó este sábado que el prófugo José Santos Torres Montecinos, conocido como “Chico Perry”, fue identificado en una cárcel de Buenos Aires, luego de permanecer más de un año evadiendo a la justicia tras escapar del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I.

El delincuente se había fugado en octubre de 2024 junto a otro interno, mientras cumplía condena por robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado, delitos por los que debía permanecer encarcelado hasta 2037.

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Según detalló la policía civil, Torres Montecinos ya se encontraba detenido desde octubre de 2025 por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras su presunta participación en el robo a una vivienda.

529 días después de su fuga

Sin embargo, durante meses logró evitar su identificación al presentarse ante las autoridades como un ciudadano peruano.

El subprefecto Ariel Alarcón, agregado policial de la PDI en ese país, explicó que un cruce de antecedentes entre distintas instituciones permitió confirmar su identidad.

“Los esfuerzos investigativos han logrado su correcta identificación y lo que opera ahora es que Interpol Santiago realice las gestiones pertinentes para lograr su extradición”, señaló.

De esta manera, la identificación del llamado “Chico Perry” se concretó 529 días después de su fuga, por lo que ahora se iniciará el proceso para su eventual traslado a Chile.

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