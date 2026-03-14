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VIDEO. ANFP revela las primeras imágenes del trofeo de la nueva Copa de la Liga: el diseño ya genera debate

El nuevo torneo del fútbol chileno arrancará el próximo fin de semana.

Bastián Lizama

@campeonatochi

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El fútbol chileno será testigo del inicio de un nuevo torneo el próximo fin de semana. Se trata de la Copa de la Liga, que será disputada únicamente por los 16 clubes de Primera División y contará con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

En la antesala del arranque de la nueva competencia, que otorgará al campeón un cupo directo como Chile 3 para la Copa Libertadores, la ANFP compartió las primeras imágenes del trofeo del certamen, con algunos planos de las piezas durante su fabricación.

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“En mano de los artesanos…", escribió la cuenta oficial del Campeonato Chileno. En el registro, se aprecia que la copa contará con una especie de pilares en su estructura y un balón en la parte superior, todo con un acabado plateado.

Además, en la base del trofeo hay una placa con el logotipo de la nueva competencia, que hace referencia a uno de los paisajes más emblemáticos del país: las Torres del Paine.

La ANFP anunció que el lanzamiento oficial de la nueva Copa de La Liga se realizará el martes 17 de marzo a las 14:00 horas. Todo a días del primer partido del certamen, donde Universidad de Chile enfrentará a Deportes La Serena el viernes 20 desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

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