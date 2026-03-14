“Encuentro atroz lo que hizo Junior Playboy; es una persona violenta, alguien así no merece estar en televisión”

Este sábado se está llevando a cabo la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2026, en la que diversas fanáticos se han acercado al Parque O’Higgins para disfrutar de sus artistas favoritos.

Entre ellos se encontraba el bailarín de Fiebre de Baile, Juan Francisco Matamala, quien conversó con ADN.cl sobre su paso por el programa de Chilevisión.

Hace unos días, Junior Playboy fue expulsado del programa tras un polémico episodio vivido en comerciales. Al respecto a esta situación, Matamala compartió su opinión.

“Lo encuentro atroz. Vi el show que hizo, expuso a mucha gente del programa, expuso a muchas mujeres, no estoy de acuerdo con que él esté, lo encuentro una persona violenta”, comentó.

Además aprovechó de agradecer a Raquel Argandoña por tomar la decisión de expulsar a Junior Playboy e indicó que: “creo que una persona así no merece estar en televisión”.

“La Fran quiere que él esté bien para volver a la pista”

‘Juanfra’ Matamala se refirió también a la delicada situación que está atravesando su compañera, Fran Maira, tras el accidente automovilístico que protagonizó a finales de febrero.

“Es súper delicado ese tema. A mi me pican los dedos porque ya quiero bailar, yo amo bailar y quiero estar esta temporada porque quiero mostrar lo que amo, pero creo que aquí lo que importa es no pasar a llevar a nadie para volver a la pista”, dijo el bailarín.

“Creo que la salud del chico afectado es lo primero. La Fran quiere que él esté bien para volver a la pista, ella no se ha movido de su lado y eso es algo muy responsable de su parte”, cerró.