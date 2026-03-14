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VIDEOS. Cepeda no pudo evitar la goleada del Real Madrid ante un Elche que sigue sin ganar en 2026

El exatacante de Colo Colo jugó por primera vez en el Bernabéu, pero su experiencia no fue de las mejores.

Carlos Madariaga

Cepeda no pudo evitar la goleada del Real Madrid ante un Elche que sigue sin ganar en 2026

Cepeda no pudo evitar la goleada del Real Madrid ante un Elche que sigue sin ganar en 2026 / Angel Martinez

Por la fecha 28 de La Liga Española, Lucas Cepeda tuvo la posibilidad de competir por primera vez en el Santiago Bernabéu.

El ex Colo Colo fue titular en la visita del Elche al Real Madrid, aunque su experiencia no fue del todo positiva.

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Lucas Cepeda se dedicó más a contener las subidas del cuadro “merengue”, que al entretiempo resolvió en gran parte el compromiso.

A los 39 minutos, Antonio Rudiger anotó tras capturar un balón de volea en área chica; y luego, a los 44 minutos, un inspirado Federico Valverde amplió su racha goleadora con un fantástico remate para el 2-0.

Lucas Cepeda fue reemplazado al minuto 62 y vio desde la banca como Dean Huijsen amplió la diferencia para el Real Madrid cuatro minutos más tarde.

Elche reaccionó con un autogol al minuto 85 de Miguel Morán, pero en el 89, con un remate desde más allá de mitad de cancha, Arda Guler selló el 4-1 para el Real Madrid.

Con esta caída, el elenco de Lucas Cepeda sigue sin ganar en lo que va de 2026, acumulando 12 partidos sin conocer de victoria, racha que los deja en el puesto 17, a solo un punto de la zona de descenso. En tanto, los de Álvaro Arbeloa llegaron a 66 puntos, metiéndole presión al Barcelona, que mañana domingo recibirá al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

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