Atlas humano 3D: el revolucionario mapa gratuito para ver tus órganos con una precisión nunca antes vista

El avance de la tecnología en los últimos años ha permitido realizar grandes acciones en el mundo de la ciencia y la salud, abriendo las puertas a nuevas opciones de estudio.

En esta línea surgió un innovador repositorio en línea gratuito que permite a expertos y público general navegar con total libertad y detalle entre los órganos del cuerpo.

El cerebro, los pulmones, los riñones y el hígado son algunas de las imágenes que son recreadas con gran precisión, casi a nivel celular, para facilitar su estudio.

Esta herramienta, accesible vía web, democratiza el acceso a imágenes tridimensionales de alta resolución generadas por tecnología de vanguardia.

El proyecto aprovecha la tomografía jerárquica de contraste de fase (HiP-CT), creada en el Sincrotrón Europeo (ESRF) de Grenoble por un equipo liderado por el University College London (UCL).

Esta fuente es hasta 100.000 millones de veces más brillante que los equipos radiológicos hospitalarios estándar, permitiendo escaneos no destructivos de órganos ex vivo con resolución por debajo de una micra (50 veces más fina que el grosor de un cabello humano).

Este Atlas de Órganos Humanos ofrece actualmente 65 órganos de 13 tipos y 321 conjuntos de datos 3D de 32 donantes, manteniéndose en constante actualización.

La herramienta surgió después de cinco años de colaboración en el Human Organ Atlas Hub con nueve institutos de Europa y EE. UU., que incluye visualización interactiva, descargas y tutoriales para análisis.

Impacto en la ciencia y aplicaciones futuras

Desarrollado durante la pandemia de Covid-19, HiP-CT ha revelado daños vasculares microscópicos en pulmones y redefine patologías cardíacas o ginecológicas, según el estudio en Science Advances.

Sus creadores lo describen como “una exploración integral de la anatomía humana, proporcionando una perspectiva inigualable de las estructuras complejas y sus relaciones espaciales”.

Además, sus datos masivos prometen impulsar a la inteligencia artificial en segmentación de órganos y detección de enfermedades.

El portal invita a científicos, médicos y estudiantes a contribuir con nuevos escaneos para expandir esta “ventana a la arquitectura interna” del cuerpo humano.

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