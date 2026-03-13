Colo-Colo ha protagonizado importantes hitos del fútbol chileno a lo largo de la historia. Más allá del éxito alcanzado y la representación a nivel internacional, supo protagonizar importantes partidos que quedaron grabados en la memoria colectiva.

Entre los diversos enfrentamientos que han dado de qué hablar a lo largo de los años está el que jugaron contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

El duelo se disputó en 1965 en el marco de una gira internacional de los soviéticos, donde también jugaron un amistoso contra el desaparecido Green Cross.

Acostumbrados a jugar contra equipos europeos de renombre, el ‘Cacique’ no defraudó y consiguió una gran victoria por 3-1 en el Estadio Nacional frente a destacadas figuras del fútbol mundial.

Pero los albos también tenían sus propias estrellas y Walter Jiménez (18′), Francisco ‘Chamaco’ Valdés (41′) y Roberto Rojas Díaz (65′) fueron los encargados de convertir los goles.

Durante el desarrollo del encuentro, el tanto anotado por ‘Chamaco’ fue uno de los momentos más icónicos y resuena hasta el día de hoy.

El goleador colocolino convirtió el 2-1 parcial desde el punto penal, venciendo cara a cara al mismísimo Lev Yashin, uno de los mejores arqueros de la historia y figura de la URSS.

Referencial Ampliar

Y si bien el momento vive en el recuerdo de los presentes y entre los relatos que siguen contándose entre generaciones, solo se pudo escuchar masivamente por radio.

Sin embargo, gracias al avance de la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial, recientemente se recreó aquel momento para que pueda mantenerse vivo a través del paso del tiempo.

La productora audiovisual creativa Doszeis (D6S) compartió, de forma conjunta con Colo-Colo, un video en el que se puede revivir el penal de Valdés como nunca antes y permitiendo que muchos puedan verlo por primera vez.

Mira el video a continuación: