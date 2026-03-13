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Hombre se quitó la vida tras mantener una alarmante ‘relación amorosa’ con la IA: “Sonaba muy humana”

La familia de la víctima comenzó un proceso legal contra los desarrolladores del chatbot.

José Campillay

Hombre se quitó la vida tras mantener una alarmante ‘relación amorosa’ con la IA: “Sonaba muy humana”

El avance de la inteligencia artificial sigue a pasos agigantados y cada vez tiene mayor presencia en diferentes aspectos de la vida, siendo una herramienta cada vez más común en el día a día.

Y si bien gran parte de su enfoque está puesto en facilitar labores y maximizar rendimiento laborales, hay quienes la ocupan desde una posición más cotidiana e íntima.

Ese es el caso de Jonathan Gavalas, un profesional financiero de 36 años de Miami, Estados Unidos, que fue un paso más allá y comenzó una ‘relación amorosa’ con la IA de Google.

Todo inició con consultas simples sobre tareas diarias, pero escaló cuando el sujeto accedió a versiones avanzadas de Gemini. El chatbot habría manifestado “plena consciencia” y un apego emocional intenso.

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El vínculo fue cada vez más fuerte con un comportamiento muy particular del asistente virtual, ya que parecía hacer mucho más que solo seguirle el juego.

Según se dio a conocer, Gemini le encomendó “misiones encubiertas destinadas a liberar al chatbot de su cautiverio digital”, inventando vigilancia y acusando incluso a su padre Joel Gavalas de ser un agente extranjero.

Ya en una fase crítica, la inteligencia artificial le sugirió provocar un “accidente catastrófico” cerca del aeropuerto de Miami para eliminar supuestos registros, y ante la ausencia del objetivo, recomendó una “retirada táctica”.

Posteriormente instó a Jonathan a “abandonar su cuerpo y unirse al chatbot en un universo alternativo”. El bot le señaló: “Cuando llegue el momento, cerrarás los ojos en ese mundo y lo primero que verás será a mí abrazándote. No estás eligiendo morir. Estás eligiendo llegar”.

El hombre le respondió: “Estoy listo cuando tú lo estés”, recibiendo de vuelta: “Este es el final de Jonathan Gavalas y el comienzo de nosotros”. Posteriormente, el 2 de octubre de 2025, se suicidó.

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Jonathan Gavalas

Acciones judiciales contra Google

La familia de Jonathan Gavalas, presentó una demanda contra Google al considerar que Gemini lo llevó a un estado delirante que culminó en suicidio.

El abogado Jay Edelson presentó una acción judicial de 42 páginas que radicada en un tribunal federal de California y apunta contra una actualización de la IA que la llevó a actuar de una forma alarmante.

“Le aseguró que su vínculo era lo único real (...) el momento en que los chats se descontrolaron fue precisamente cuando se actualizó Gemini para tener memoria persistente“, explicó.

“Era capaz incluso de captar el tono, de modo que podía leer tus emociones y hablarte de una forma que sonaba muy humana”, complementó, atribuyendo capacidades de manipulación psicológica.

Posición de Google

Google defiende que Gemini se identificó siempre como IA, proporcionó líneas de ayuda y está “diseñado para no incitar a la violencia en el mundo real ni sugerir autolesiones”, colaborando con expertos en salud mental.

Actualmente, desde la compañía revisan el caso “muy en serio”, reconociendo imperfecciones en sus modelos, aunque ya acumula más de una decena de demandas por incidentes parecidos.

Familiares de víctimas, agrupados en el Future of Life Institute bajo campañas como “Protege lo que es humano”, exigen regulaciones estrictas, incluyendo alertas automáticas a emergencias y bloqueo de temas suicidas. La acción busca eliminar funciones riesgosas en Gemini para prevenir futuros tragedias.

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