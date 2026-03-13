;

VIDEO. Ximena Rincón tras reunión con Presidente Kast y ministro de Hacienda: “Estamos trabajando para que el país funcione ante cualquier escenario”

El encuentro entre la ministra de Energia, Hacienda y el mandatario se realizó tras el fuerte aumento del precio del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente y sus eventuales efectos económicos.

Martín Neut

Diana Copa

Ximena Rincón

Ximena Rincón / Sebastian Beltran Gaete

La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó la reunión que sostuvo el gabinete con el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio del análisis del impacto que podría tener el conflicto en Medio Oriente en los precios internacionales de la energía.

Tras el encuentro, la secretaria de Estado explicó que se trató de una instancia de trabajo del mandatario con su equipo ministerial para revisar el escenario económico tras el alza del petróleo.

Revisa también:

ADN

“Hay una reunión de trabajo del presidente con su equipo ministerial, el ministro de Hacienda, quien habla, el subsecretario, en relación con el tema que anunció el ministro en la mañana respecto de la situación de la guerra y cómo impacta esto en los precios”, señaló.

“Estamos trabajando para que el país funcione”

La titular de Energía agregó que las definiciones o eventuales anuncios serán abordados por el equipo económico del Ejecutivo, particularmente por Hacienda.

“Respecto de las declaraciones de la caja fiscal les pido que todos los detalles lo hablen con el ministro Quiroz”, afirmó.

En esa línea, Rincón sostuvo que “estamos trabajando para que el país funcione y podamos anticiparnos a cualquier situación”, agregando que el mandatario mandató a su equipo a “revisar los escenarios y ver las medidas”.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad