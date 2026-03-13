La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó la reunión que sostuvo el gabinete con el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio del análisis del impacto que podría tener el conflicto en Medio Oriente en los precios internacionales de la energía.

Tras el encuentro, la secretaria de Estado explicó que se trató de una instancia de trabajo del mandatario con su equipo ministerial para revisar el escenario económico tras el alza del petróleo.

“Hay una reunión de trabajo del presidente con su equipo ministerial, el ministro de Hacienda, quien habla, el subsecretario, en relación con el tema que anunció el ministro en la mañana respecto de la situación de la guerra y cómo impacta esto en los precios”, señaló.

“Estamos trabajando para que el país funcione”

La titular de Energía agregó que las definiciones o eventuales anuncios serán abordados por el equipo económico del Ejecutivo, particularmente por Hacienda.

“Respecto de las declaraciones de la caja fiscal les pido que todos los detalles lo hablen con el ministro Quiroz”, afirmó.

En esa línea, Rincón sostuvo que “estamos trabajando para que el país funcione y podamos anticiparnos a cualquier situación”, agregando que el mandatario mandató a su equipo a “revisar los escenarios y ver las medidas”.