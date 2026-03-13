“Él lo ha aclarado y precisado”: Ministra Rincón respalda a Presidente Kast por indultos

La ministra de Energía, Ximena Rincón, entregó este viernes un balance del primer Consejo de Gabinete del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, instancia que marcó el arranque político de la nueva administración y el ordenamiento inicial de su agenda.

Tras el encuentro, la secretaria de Estado sostuvo que el Ejecutivo revisó prioridades en áreas sensibles para la ciudadanía, con foco en seguridad, reactivación económica y urgencias sociales.

En su evaluación, Rincón remarcó el carácter programático de la cita: “Tuvimos un muy buen primer consejo de ministros, revisando las prioridades que se han definido en las áreas que ustedes conocen, y que son de público conocimiento”, afirmó.

Respaldó a Presidente Kast por indultos

Rincón detalló los temas que se revisaron en la reunión y aseguró que el gabinete abordó múltiples frentes al mismo tiempo. “Vimos básicamente todo lo que tiene que ver con seguridad, seguridad económica, desarrollo productivo, las urgencias en materia de lista de espera, vivienda, reconstrucción. Así que fue una muy buena reunión”, señaló.

Consultada por la agenda de indultos, la ministra derivó el detalle a la vocería oficial, pero defendió el foco presidencial en las prioridades inmediatas. “Va a referirse a ello la vocera, pero creo que el hecho de que el Presidente se concentre en las urgencias que tiene el país, me parece que es lo que corresponde”, sostuvo.

Luego, Rincón abordó el punto de fondo y aseguró que el Presidente ya fijó una posición. “Respecto de los indultos, él lo ha aclarado y precisado, que tiene que ver con todo lo que fue el estallido”, afirmó, agregando que se trataría de casos vinculados a funcionarios que actuaron en ese contexto: “tienen que ver con los funcionarios que cumplían con su deber en el contexto del estallido”.

Ante la pregunta directa sobre si respalda esa postura, la ministra fue categórica: “Por supuesto”.