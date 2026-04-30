Defensoría de la Niñez alerta alza de 130% en autolesiones en menores y más de 41 mil esperan protección

Defensoría de la Niñez alerta alza de autolesiones en menores y más de 41 mil esperan protección

Un preocupante diagnóstico sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en Chile encendió las alertas de la Defensoría de la Niñez, que advirtió un aumento sostenido de las autolesiones y graves brechas en el acceso a sistemas de protección.

Según el informe, entre 2014 y 2025 los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas en niños, niñas y adolescentes aumentaron en más de un 130%, alcanzando 2.518 casos en 2025 .

A esto se suma un incremento en la sensación de aislamiento, exclusión y problemas de salud mental en jóvenes.

El documento también revela un déficit en la capacidad de respuesta del Estado. Actualmente, 41.557 menores se encuentran en lista de espera para acceder a programas del sistema de protección especializada , en un contexto donde además ha aumentado la sobreocupación de residencias.

Aumento de violencia sexual

En paralelo, se advierte un alza en distintos tipos de violencia. Entre 2019 y 2025, los casos de violencia sexual contra menores crecieron en un 46,4%, junto con un aumento en denuncias por convivencia escolar y vulneraciones de derechos.

El diagnóstico también da cuenta de condiciones estructurales complejas: 1 de cada 4 niños vive en pobreza multidimensional, lo que refleja persistentes brechas en acceso a vivienda, ingresos y bienestar general.

Ante este escenario, la Defensoría llamó a fortalecer las políticas públicas y la capacidad del sistema de protección, advirtiendo la urgencia de abordar de manera integral la situación que afecta a niños, niñas y adolescentes en el país.