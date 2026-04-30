;

Defensoría de la Niñez alerta alza de 130% en autolesiones en menores y más de 41 mil esperan protección

El documento también revela un grave déficit en la capacidad de respuesta del Estado.

Javiera Rivera

Defensoría de la Niñez alerta alza de autolesiones en menores y más de 41 mil esperan protección

Defensoría de la Niñez alerta alza de autolesiones en menores y más de 41 mil esperan protección

Un preocupante diagnóstico sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en Chile encendió las alertas de la Defensoría de la Niñez, que advirtió un aumento sostenido de las autolesiones y graves brechas en el acceso a sistemas de protección.

Según el informe, entre 2014 y 2025 los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas en niños, niñas y adolescentes aumentaron en más de un 130%, alcanzando 2.518 casos en 2025 .

A esto se suma un incremento en la sensación de aislamiento, exclusión y problemas de salud mental en jóvenes.

El documento también revela un déficit en la capacidad de respuesta del Estado. Actualmente, 41.557 menores se encuentran en lista de espera para acceder a programas del sistema de protección especializada , en un contexto donde además ha aumentado la sobreocupación de residencias.

Revisa también

ADN

Aumento de violencia sexual

En paralelo, se advierte un alza en distintos tipos de violencia. Entre 2019 y 2025, los casos de violencia sexual contra menores crecieron en un 46,4%, junto con un aumento en denuncias por convivencia escolar y vulneraciones de derechos.

El diagnóstico también da cuenta de condiciones estructurales complejas: 1 de cada 4 niños vive en pobreza multidimensional, lo que refleja persistentes brechas en acceso a vivienda, ingresos y bienestar general.

Ante este escenario, la Defensoría llamó a fortalecer las políticas públicas y la capacidad del sistema de protección, advirtiendo la urgencia de abordar de manera integral la situación que afecta a niños, niñas y adolescentes en el país.

ADN

Menores de edad

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad