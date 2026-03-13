Se entrega presunto autor de disparo que dio muerte a joven de 16 años durante encerrona en Maipú: un arma de fuego como evidencia / Diego Martin

Un adolescente de 17 años se entregó este viernes tras ser identificado como el presunto autor del disparo que provocó la muerte de un joven de 16 años durante una encerrona ocurrida el pasado 27 de febrero en la comuna de Maipú, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió cuando la víctima, de nacionalidad venezolana, viajaba junto a su padre en un vehículo y fueron interceptados por dos sujetos.

Durante el asalto, uno de los atacantes disparó contra el menor, impactándolo en la cabeza. El adolescente fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Las diligencias del OS9 de Carabineros permitieron establecer la dinámica del delito e identificar a los presuntos responsables: A.J.H.H., de 46 años, y A.A.M.M., de 17, ambos chilenos y con antecedentes penales.

Detenido entregó evidencia

El primero fue detenido el 2 de marzo y, según la investigación, habría conducido el vehículo utilizado en el asalto. Personal del OS9 coordinó con el fiscal Marcelo Duque Salazar la orden de detención por el delito de robo con homicidio.

Durante su entrega, el imputado también aportó evidencia balística. Entre los elementos incautados se encuentra una pistola marca CZ calibre 9x19 milímetros con número de serie borrado, además de dos cargadores con 24 cartuchos calibre 9 mm.

El teniente del OS9, Felipe Cortés, indicó que el equipo investigador “desarrolló diversas diligencias investigativas que permitieron concretar la detención de un segundo integrante de la banda criminal vinculada a estos hechos”.

El oficial agregó que, “de acuerdo con los antecedentes reunidos, este sujeto es sindicado como el presunto autor del disparo que causaron la muerte de la víctima”, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso.