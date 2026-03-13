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VIDEO. 700 efectivos movilizados: Gobierno inicia despliegue militar para levantar zanjas y vallas de seguridad en frontera norte

El delegado presidencial de Arica, Cristian Sayes, confirmó que las obras partirán el lunes 16 y que se busca coordinación con Perú para evitar situaciones humanitarias en la zona limítrofe.

Martín Neut

Gobierno inicia despliegue militar y maquinaria para levantar zanjas y vallas de seguridad en frontera norte

Gobierno inicia despliegue militar y maquinaria para levantar zanjas y vallas de seguridad en frontera norte

El Gobierno inició este viernes el despliegue de maquinaria pesada y efectivos del Ejército de Chile en la frontera norte para ejecutar el Plan Escudo Fronterizo, impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast. La medida busca frenar el tránsito irregular por pasos no habilitados.

Las obras se realizarán en la zona limítrofe con Perú y Bolivia, principalmente en sectores cercanos a Arica. El proyecto contempla zanjas de tres metros para impedir vehículos. Además, se instalarán vallas de alta seguridad de cinco metros de altura.

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El delegado presidencial regional, Cristian Sayes, explicó que ya se reforzó la presencia militar en la zona. Según indicó, actualmente hay 700 efectivos desplegados resguardando el sector. “Hay 700 efectivos militares que están en la zona”, señaló la autoridad.

“Ahora es más la gente que quiere salir”

La autoridad detalló que actualmente se realizan coordinaciones previas al inicio de las obras. Los trabajos comenzarán el lunes 16 tras fase de coordinación. “Estamos en una fase de coordinación para tener todo listo para el día lunes 16, que van a iniciar los trabajos”, indicó.

Sayes también señaló que el flujo migratorio ha cambiado en las últimas semanas. La autoridad afirmó que ahora más personas buscan salir. “Ahora es más la gente que quiere salir que la que quiere entrar”, explicó.

Finalmente, advirtió que es necesario fortalecer la coordinación con Perú para evitar problemas en la frontera. “La salida es que debemos llegar a una mejor comunicación con Perú porque hoy día, si dejamos salir a esas personas, tenemos un mal mayor, porque en una zona entre ambos controles ya queda un tema humanitario”, afirmó.

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