Ministro Quiroz advierte que el Fisco cerró 2025 con solo US$40 millones: “Es cerca del 1% de lo habitual”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el actual gobierno recibió un “Fisco sin caja” de la administración anterior, asegurando que al cierre de 2025 el Estado contaba con apenas US$40 millones disponibles, una cifra que calificó como “inusual y extrema” frente a los montos que normalmente deja un gobierno saliente.

“Normalmente las cajas terminan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, lo que hemos heredado es un 1% de lo normal”, sostuvo el secretario de Estado durante un punto de prensa, al referirse a la situación fiscal con la que la actual administración enfrenta el escenario económico internacional.

Las declaraciones se produjeron en medio del alza del precio del petróleo registrada en los mercados globales. Según explicó el ministro, en la última semana el crudo subió cerca de un 34%, un incremento que no se veía desde 1985 y que está vinculado al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

El titular de Hacienda advirtió que, al tratarse de una economía abierta, Chile inevitablemente resentirá los efectos de estas variaciones en los precios internacionales de la energía. “Estas subidas impactan y no sabemos el desenlace futuro. Probablemente se trata de un fenómeno de precios distinto y más complejo que el que hemos visto en los últimos años”, señaló.

En ese contexto, recordó que el país cuenta con mecanismos para amortiguar las variaciones en el valor de los combustibles, como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), aunque aclaró que estos instrumentos no eliminan las alzas, sino que solo las suavizan en el tiempo.

“Vamos a revisar los números”

“El MEPCO está operando, pero también genera efectos en la recaudación fiscal y eventualmente en desembolsos”, explicó el Ministro. Por ello, sostuvo que el impacto del encarecimiento del petróleo se produce en un momento complejo para las finanzas públicas.

Frente a este escenario, Quiroz anunció que convocará a una reunión especial con expertos para analizar la situación y definir eventuales medidas. “Vamos a revisar los números y llegar con un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud”, afirmó.

Pese a las dificultades, el ministro aseguró que el gobierno mantendrá su agenda económica enfocada en crecimiento e inversión. Según indicó, el plan contempla reducir trabas regulatorias, ajustar el gasto público y mejorar las señales para el sector privado. “Esta situación en ningún caso nos desvía de nuestra meta. Nuestro objetivo sigue siendo la prosperidad y el crecimiento”, concluyó.