Restringen tránsito en sector Pedro de Valdivia por emergencia química en edificio de universidad

La tarde de este jueves, una emergencia se registró en la comuna de Providencia, luego de que se informara una restricción de la pista derecha en avenida Pedro de Valdivia en dirección al sur, pasado Pocuro.

Según los antecedentes, la medida se debe a un procedimiento de Bomberos por una emergencia química al interior del edificio de odontología de la Universidad Finis Terrae, lo que ha obligado a desplegar equipos especializados en el lugar.

La situación, reportada cerca de las 16:23 horas, mantiene con tránsito parcialmente interrumpido el sector, por lo que autoridades llaman a los conductores a circular con precaución y preferir vías alternativas.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas afectadas ni la naturaleza específica de la sustancia involucrada. En tanto, el acceso al Campus Pocuro se mantiene habilitado solo por Pedro de Valdivia 1509.