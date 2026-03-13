Vocera Sedini y posibles indultos del Presidente Kast: “Se requiere una revisión exhaustiva caso a caso”

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó este viernes la posibilidad de que el Presidente José Antonio Kast otorgue indultos en casos vinculados al estallido social de octubre de 2019, un tema que reaparece con fuerza en la agenda a pocos días de iniciado el nuevo mandato.

La ministra puso el foco en un criterio central: antes de cualquier medida, el Ejecutivo realizará una evaluación individual de cada expediente.

Sedini sostuvo que se trata de un contexto excepcional, marcado por violencia y hechos graves, y que por lo mismo la respuesta del Gobierno no será general ni automática.

En esa línea, afirmó que estas situaciones “requieren una revisión exhaustiva caso a caso”, subrayando que el Presidente revisará personalmente los antecedentes y entregará definiciones cuando corresponda.

“El Presidente va a revisar y dará a conocer”: evaluación por estallido y comunicación oficial

La vocera detalló que los casos que se revisan están situados específicamente en el período del estallido y su fase posterior. “Estos casos particulares que se están revisando, precisamente en el marco del estallido de octubre de 2019 y posterior, en un contexto de violencia que no habíamos vivido en nuestro país, requieren una revisión exhaustiva caso a caso que el Presidente va a revisar y dará a conocer en su momento”, señaló.

En cuanto a la forma en que se comunicará una eventual determinación, Sedini fue enfática en que el Gobierno no adelantará decisiones por vía informal ni a través de trascendidos. “Cuando tengamos la determinación del Presidente de determinar un indulto lo informaremos por los canales oficiales”, aseguró.

La ministra también vinculó el tema con lo planteado por Kast en campaña, reafirmando que la postura no es nueva, sino parte de su hoja de ruta. “Durante la campaña el presidente Kast dijo que iba a evaluar esta situación, que iba a evaluar casos, porque en el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”, afirmó, agregando que “el Presidente revisará los casos y se darán a conocer las determinaciones que tome en su momento”.

El debate por indultos tiene impacto político y social: por un lado, se cruza con el enfoque de seguridad del nuevo gobierno; por otro, con demandas de justicia, reparación y proporcionalidad de penas según cada causa.

Por ahora, el Ejecutivo busca instalar prudencia y control del proceso, evitando definiciones generales antes de revisar antecedentes concretos.