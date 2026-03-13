¿Un “autoatentado”? Hallan pistas clave sobre el ataque contra Rojas Vade

La investigación por el ataque denunciado por el exconvencional Rodrigo Rojas Vade podría dar un importante giro tras nuevos hallazgos que abren la posibilidad de que el caso pueda ser indagado bajo la hipótesis de un eventual “autoatentado”.

La línea se instaló luego de diligencias realizadas durante la tarde-noche del jueves, donde la PDI habría encontrado elementos que podrían coincidir con el modo en que se reportó el hecho.

De acuerdo con antecedentes conocidos por Reportajes Teletrece, lo más llamativo para los investigadores sería el hallazgo de una mochila al interior del domicilio de Rojas Vade. En ella, se habría encontrado una bolsa con amarras de plástico blancas y negras, similares a las que, según el relato inicial, fueron utilizadas para atarle las manos. Si bien la coincidencia es relevante, la causa aún depende de peritajes técnicos antes de sacar conclusiones.

Caso Rojas Vade: las pruebas que podrían ser decisivas

El reporte indica que falta un examen clave: verificar si las amarras encontradas en la mochila comparten el mismo “número de serie” con las utilizadas en el ataque. Además, se contempla un análisis de ADN para determinar una eventual presencia de rastros biológicos, incluyendo la posibilidad de saliva, lo que podría aportar información sobre manipulación y contacto.

Otro antecedente incorporado a la carpeta investigativa tiene relación con un teléfono celular asociado a Rojas Vade. Según el reportaje, los detectives habrían encontrado el aparato en la parte trasera de un automóvil, un dato que podría abrir nuevas preguntas sobre contexto, desplazamientos y eventuales vínculos previos al incidente.

En paralelo, la indagatoria también descartaría un elemento que había generado preocupación inicial: la presencia de bencina o algún acelerante en el cuerpo de Rojas Vade. De acuerdo con lo informado, lo detectado correspondería a diluyente y otros líquidos propios de pintura y accesorios que usaría en su casa, lo que cambia la lectura sobre el origen del olor o sustancia reportada.

La jornada de este viernes aparece como decisiva, ya que los peritajes y declaraciones serán claves para contrastar versiones y avanzar en el esclarecimiento de este caso.