Universidad Católica utilizará una camiseta especial en el partido contra Everton: este es el motivo / Sebastian Beltran Gaete

En el marco de un mes marcado por la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, Universidad Católica utilizará una indumentaria especial en el partido que disputará este sábado ante Everton.

Para este compromiso, los nombres y números de los futbolistas cruzados estarán impresos con una tipografía especial creada por Anna Vives, joven catalana con Síndrome de Down que desarrolló esta tipografía inspirándose en su propia escritura.

La UC jugará ante Everton con camiseta especial con tipografía creada por Anna Vives Ampliar

Anna Vives inició este proyecto con el objetivo de difundir valores como la integración y el respeto a la diversidad. Con el paso del tiempo, su propuesta ha sido adoptada por diversas instituciones deportivas de alcance internacional, entre ellas Barcelona y River Plate.

Esta no es la primera vez que Universidad Católica participa de esta campaña. El club llevó en su camiseta la tipografía de Anna Vives en un clásico contra Colo Colo por el Torneo de Apertura 2015, partido donde los cruzados derrotaron 2-1 a los albos en San Carlos de Apoquindo.

Después del duelo frente a Everton, las camisetas utilizadas por los jugadores de la UC serán entregadas a la fundación de Anna Vives, que organizará una subasta solidaria a nivel internacional. Los fondos que se recauden estarán destinados a financiar proyectos orientados a la inclusión.