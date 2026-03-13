;

Universidad Católica utilizará una camiseta especial en el partido contra Everton: este es el motivo

Los nombres y números de los futbolistas cruzados estarán impresos con una tipografía especial creada por Anna Vives, joven catalana con Síndrome de Down.

Daniel Ramírez

Universidad Católica utilizará una camiseta especial en el partido contra Everton: este es el motivo

Universidad Católica utilizará una camiseta especial en el partido contra Everton: este es el motivo / Sebastian Beltran Gaete

En el marco de un mes marcado por la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, Universidad Católica utilizará una indumentaria especial en el partido que disputará este sábado ante Everton.

Para este compromiso, los nombres y números de los futbolistas cruzados estarán impresos con una tipografía especial creada por Anna Vives, joven catalana con Síndrome de Down que desarrolló esta tipografía inspirándose en su propia escritura.

ADN

La UC jugará ante Everton con camiseta especial con tipografía creada por Anna Vives

Anna Vives inició este proyecto con el objetivo de difundir valores como la integración y el respeto a la diversidad. Con el paso del tiempo, su propuesta ha sido adoptada por diversas instituciones deportivas de alcance internacional, entre ellas Barcelona y River Plate.

Revisa también:

ADN

Esta no es la primera vez que Universidad Católica participa de esta campaña. El club llevó en su camiseta la tipografía de Anna Vives en un clásico contra Colo Colo por el Torneo de Apertura 2015, partido donde los cruzados derrotaron 2-1 a los albos en San Carlos de Apoquindo.

Después del duelo frente a Everton, las camisetas utilizadas por los jugadores de la UC serán entregadas a la fundación de Anna Vives, que organizará una subasta solidaria a nivel internacional. Los fondos que se recauden estarán destinados a financiar proyectos orientados a la inclusión.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad