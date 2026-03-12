Este sábado, Universidad Católica buscará volver a los triunfos en la Liga de Primera cuando reciba en el Claro Arena a Everton, luego de haber caído en la última fecha ante O’Higgins en Rancagua.

En conferencia de prensa, Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, se refirió a este duelo ante los viñamarinos y también abordó las diferencias entre su equipo cuando juega de local y cuando debe actuar como visitante.

En primera instancia, el técnico argentino se refirió a la polémica que se generó por el cruce entre Clemente Montes y Matías Palavecino en la jornada anterior. “Son cosas del fútbol, pasan, pasaron y van a seguir pasando. Hay que ser cuidadoso e inteligente, porque te pueden sancionar por eso. Es algo que tuvo más trascendencia de lo que fue en realidad”, comenzó diciendo el DT.

“Yo soy muy exigente con nosotros. Creo que podemos estar mejor; debemos estar mejor. Tenemos un gran plantel y tenemos que elevar los niveles individuales para que eso nos lleve a ser mejores en lo colectivo”, afirmó sobre el nivel de su equipo.

Al ser consultado por la diferencia de juego cuando son locales y cuando se alejan del Claro Arena, comentó: “No separo lo de local con lo de visitante. Nos tocaron en estos seis primeros partidos cuatro como visitante, que no es un tema menor. Hacerse fuerte de local es muy bueno. En varios momentos del juego el equipo está en desventaja y reacciona, busca y encuentra”.

Además, también actualizó el estado de sus lesionados. “Fernando Zuqui y Daniel González ya están trabajando bastante a la par de sus compañeros, obviamente con algunos recaudos. A Zuqui le falta ritmo de competencia; por más que tenga el alta médica, el fútbol es otra cosa”, cerró Garnero.