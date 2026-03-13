;

VIDEO. Presidente José Antonio Kast encabeza su primer Consejo de Gabinete en La Moneda

La instancia se realiza en el salón Montt Varas y marca el arranque político de la nueva administración. Se espera una vocería tras el encuentro.

Juan Castillo

Diana Copa

Presidente José Antonio Kast encabeza su primer Consejo de Gabinete en La Moneda

El Presidente José Antonio Kast encabeza este viernes el primer Consejo de Gabinete de su Gobierno en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, en una instancia que marca el arranque político y operativo de la nueva administración.

La reunión comenzó a las 8:30 horas y contó con la presencia de los jefes ministeriales, con el objetivo de ordenar prioridades, coordinar equipos y preparar las primeras definiciones de esta etapa.

En este arranque, la agenda estará cruzada por señales en materia de seguridad, especialmente tras el ataque contra Rodrigo Rojas Vade, que podría escalar al terreno judicial, y el impacto del atentado contra un carabinero en Puerto Varas.

Revisa también:

ADN

Seguridad, “medidas” y auditoría: el mensaje de Kast tras el arranque en La Moneda

En sus declaraciones, el Presidente valoró el primer hito público de su administración en terreno, pero lo vinculó con la situación policial del sur. “Yo creo fue una muy buena señal partir (las actividades) en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, pero a la vez compatibilizándolo con el dolor del atentado que del ataque que sufrió nuestro carabinero en Puerto Varas”, señaló.

Sobre este último hecho, Kast también destacó la reacción de su equipo en el área de seguridad. “Le agradezco a la ministra de seguridad por esa respuesta inmediata”, afirmó.

En paralelo, adelantó que su administración pretende mostrar resultados tempranos: “Cuando esta semana termine, la ciudadanía se va dar dado cuenta que ya hemos tomado muchas medidas”, dijo.

Otro eje que el Mandatario volvió a poner sobre la mesa fue la auditoría anunciada para revisar el estado de distintas reparticiones y procesos de traspaso. En ese punto, reforzó el llamado a colaborar con el proceso y defendió el enfoque de transparencia: “Así que a todos les pido que acojan el llamado de la auditoría, como dije ayer, el que nada hace, nada teme”.

Y añadió que, si se detectan irregularidades, el Gobierno las hará públicas: “Lo más probable es que debiera estar todo bien, todo bien traspasado, pero si se dan situaciones complejas, el deber nuestro es mostrarlo”.

Se espera que tras el Consejo de Gabinete exista una vocería para detallar acuerdos y próximas acciones.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad