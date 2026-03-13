Presidente José Antonio Kast encabeza su primer Consejo de Gabinete en La Moneda

El Presidente José Antonio Kast encabeza este viernes el primer Consejo de Gabinete de su Gobierno en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, en una instancia que marca el arranque político y operativo de la nueva administración.

La reunión comenzó a las 8:30 horas y contó con la presencia de los jefes ministeriales, con el objetivo de ordenar prioridades, coordinar equipos y preparar las primeras definiciones de esta etapa.

En este arranque, la agenda estará cruzada por señales en materia de seguridad, especialmente tras el ataque contra Rodrigo Rojas Vade, que podría escalar al terreno judicial, y el impacto del atentado contra un carabinero en Puerto Varas.

Seguridad, “medidas” y auditoría: el mensaje de Kast tras el arranque en La Moneda

En sus declaraciones, el Presidente valoró el primer hito público de su administración en terreno, pero lo vinculó con la situación policial del sur. “Yo creo fue una muy buena señal partir (las actividades) en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, pero a la vez compatibilizándolo con el dolor del atentado que del ataque que sufrió nuestro carabinero en Puerto Varas”, señaló.

Sobre este último hecho, Kast también destacó la reacción de su equipo en el área de seguridad. “Le agradezco a la ministra de seguridad por esa respuesta inmediata”, afirmó.

En paralelo, adelantó que su administración pretende mostrar resultados tempranos: “Cuando esta semana termine, la ciudadanía se va dar dado cuenta que ya hemos tomado muchas medidas”, dijo.

Otro eje que el Mandatario volvió a poner sobre la mesa fue la auditoría anunciada para revisar el estado de distintas reparticiones y procesos de traspaso. En ese punto, reforzó el llamado a colaborar con el proceso y defendió el enfoque de transparencia: “Así que a todos les pido que acojan el llamado de la auditoría, como dije ayer, el que nada hace, nada teme”.

Y añadió que, si se detectan irregularidades, el Gobierno las hará públicas: “Lo más probable es que debiera estar todo bien, todo bien traspasado, pero si se dan situaciones complejas, el deber nuestro es mostrarlo”.

Se espera que tras el Consejo de Gabinete exista una vocería para detallar acuerdos y próximas acciones.