Cruce político por ataque a Rojas Vade: Schalper emplaza a Núñez tras acusar a “grupos de ultraderecha”
El diputado RN criticó al senador PC tras su publicación en redes sociales, donde aseguró que el hecho habría sido un secuestro planificado.
El diputado Diego Schalper (RN) cuestionó al senador Daniel Núñez (PC), luego de que este sugiriera que “grupos de ultraderecha” estarían involucrados en el ataque contra Rodrigo Rojas Vade.
El exconvencional se encuentra en riesgo vital tras ser hallado esta madrugada gravemente herido en la cabeza y maniatado en la Ruta 78. En sus brazos, además, tenía mensajes de índole política escritos con plumón: “Viva Kast” y “No más zurdos”.
Al respecto, Núñez señaló en su cuenta en la red social X: “Condeno el criminal atentado en contra de Rodrigo Rojas Vade que lo tiene en riesgo vital. Fue un secuestro planificado por grupos de ultraderecha”.
“Parece que el senador tiene información”
A este mensaje respondió Diego Schalper, quien indicó: “Copio a Fiscalía de Chile: parece que el senador tiene información. Es más: ya resolvió el asunto”.
“Yo condeno lo que ha ocurrido. Y me declaro a la espera de la información de la Fiscalía. De haber móvil político: doble condena. En eso, nosotros no tenemos dobleces”, puntualizó.
