“Un aliento a pobre, me dieron arcadas”: las declaraciones de participante de Gran Hermano contra Pincoya

Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya”, ha causado furor en su participación en Gran Hermano: Generación Dorada en Argentina.

Sin embargo, la chilena fue involucrada sin querer en la polémica, luego de que una de sus compañeras habló sobre ella y en términos bastante duros.

La influencer argentina Luana Fernández, en medio de una conversación con su compañera Yanina Zilli, se refirió específicamente al aliento que tiene Pincoya.

“¿Sabes en lo que estaba pensando? En que recién Pincoya, viste que estaba acostada, me abrazó así y me dice bueno, no se qué, cómo estás", partió señalando.

Tras ello, la argentina dijo: “Pero cuando me doy vuelta, tenía un olor en la boca, pero un aliento a pobre. Me dieron arcadas, me dieron ganas de vomitar, literal”.

“Un aliento a mier... tenía”, concluyó Fernández refiriéndose a Pincoya.

Tras difundirse el video, los usuarios en redes sociales explotaron en contra de la influencer del país vecino.

“La próxima eliminada Luana, con Pincoya no se metan”, “Que feo el comentario”, “Aliento a pobre, que discriminación más grande, si fuese alguien regio estupendo jamás diría algo así, ni lo pensaría, ella también requiere expulsión”, fueron parte de los cometarios de usuarios en redes sociales.