Postulándose oficialmente al certamen Miss Universo Chile, Jennifer Galvarini —más conocida como “Pincoya”— sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la finalista de la primera temporada de Gran Hermano Chile comunicó su decisión y aprovechó el espacio para pedir apoyo en su nuevo desafío.

“Y les voy a contar, tanto que me preguntan ‘qué proyectos tiene’. Mira, no se los quería contar por qué ustedes igual son como eh... Tiran mucha mala onda. Entonces, como que uno quiere hacer algo y ‘no, no, no lo haga, no lo haga’”, comenzó explicando la creadora de contenido para adultos en Onfayer en su registro.

La exintegrante del popular reality show adelantó que requiere ayuda para su preparación: “Pero ¿saben qué? Se los voy a contar, porque necesito su apoyo. Sí, su apoyo porque necesito mucha ayuda. Porque necesito que alguien me ayude a arreglar mi pelo, uñas, maquillaje, unos vestidos, eh... Ay, no sé si decirlo”.

Luego de varias pistas, confirmó su candidatura: “Me voy a presentar a Miss Universo. Sí, yo las voy a representar. ¡Yo las voy a representar, chicas del diablo!”.

Sus argumentos para presentarse en Miss Universo Chile

En su mensaje, la influencer explicó sus razones y destacó sentirse identificada con el concepto de mujer real: “100% natural, porque no tengo operaciones. Todo caído, abajo, bueno, la lactancia. La guata… Hice dieta, pero igual, bueno, me pongo una faja. Y bueno, Botox sí me puse”.

También quiso destacar un mensaje de inclusión y autenticidad: “Una mujer autóctona, 100% natural. Sí, una mujer normal, (con) sus años. Todas podemos ser, tú, yo, todos, no importa la edad, no importa nada. De donde vengas, Nada”.

Con entusiasmo, cerró su intervención diciendo: “Así que yo me voy a anotar y las voy a representar. ¡Las voy a representar, a mí no importa! Ah, verdad, las Miss no pelean, perdón (...) Ahí voy a estar, porque si ustedes pueden, yo también puedo”.